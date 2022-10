Μπιλ Μάρεϊ: Οι αποκαλύψεις για «ανάρμοστη συμπεριφορά» και η συμφωνία των 100.000 δολαρίων

Η ταινία, κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου του Ατούλ Γκαβάντε «Being Mortal: Medicine and What Matters in the End», σε σκηνοθεσία του κωμικού ηθοποιού Αζίζ Ανσάρι, σταμάτησε ενώ είχε ολοκληρωθεί περίπου κατά το ήμισυ. Δεν είναι σαφές εάν και πότε θα αρχίσει ξανά η παραγωγή. Μάλιστα, ο ίδιος ο Ανσάρι έχει βρεθεί στο παρελθόν αντιμέτωπος με κατηγορία για σεξουαλική παρενόχληση.