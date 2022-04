Μπορεί ένας καύσωνας να είναι επικίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή;

Ο επικίνδυνος συνδυασμός θερμοκρασίας και υγρασίας

Ένας δείκτης που όλα δείχνουν ότι θα γίνει σύστημα αναφοράς

Και ενώ η ελληνική επιστημονική κοινότητα δεν έχει ακόμα δραστηριοποιηθεί ευρέως στη μελέτη του δείκτη WBGT, μια μελέτη του 2020 με τίτλο “The emergence of heat and humidity too severe for human tolerance” (https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aaw1838), καταγράφει το δείκτη wet-bulb σε δεκάδες χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.