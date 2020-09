Μπρους Σπρίνγκστιν «Letter to You»: Η επιστροφή του «Αφεντικού» με νέο άλμπουμ

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν επιστρέφει με νέο άλμπουμ -το 20ό κατά σειρά- το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 23 Οκτωβρίου. Το « Letter to You », όπως είναι ο τίτλος, περιλαμβάνει εννέα νέα τραγούδια.

Εκτός από τα εννέα νέα τραγούδια, το άλμπουμ περιλαμβάνει επίσης νέες ηχογραφήσεις τριών τραγουδιών που ο Μπρους είχε γράψει τη δεκαετία του ’70, πριν από το πρώτο του άλμπουμ, το Greetings From Asbury Park, NJ (1973)- «Janey Needs A Shooter», «If I Was the Priest» και «Song for Orphans»- τα οποία θα κυκλοφορήσουν για πρώτη φορά.