Mykonos και SCORPIOS Bodrum: «Εξελισσόμενες Προοπτικές»

Το πρόγραμμα της Μυκόνου έχει επικεφαλής τον Ολλανδό σύγχρονο καλλιτέχνη Joseph Klibansky από τις 18-21 Ιουλίου 2024. Γνωστός για την καινοτόμο χρήση της τεχνολογίας στην τέχνη και τη γλυπτική, θα παρουσιάσει το ‘Δέντρο της Ζωής’, συνδυάζοντας ψηφιακή τέχνη με περιβαλλοντική διαχείριση. Αυτή η συλλογή δημιουργεί ένα ενοποιημένο οπτικό αφήγημα, πλούσιο σε βάθος και αφήγηση, με περίπλοκα μοτίβα και ζωντανά χρώματα εμπνευσμένα από τη φύση. Η νέα συλλογή ‘Δέντρο της Ζωής’ περιλαμβάνει μια μεγάλη εγκατάσταση βίντεο-γλυπτικής που θα εκτεθεί στον Scorpios Mykonos, μαζί με 1,000 μοναδικά ψηφιακά ζωγραφισμένα έργα τέχνης με αντίστοιχο ψηφιακό σύντροφο. Κάθε έργο τέχνης διαθέτει τα δικά του μοναδικά χαρακτηριστικά, εξασφαλίζοντας ότι κάθε κομμάτι είναι one of a kind!

Οι Random International είναι περισσότερο γνωστοί για το Rain Room (2012), και νέα έργα όπως το Living Room (πρεμιέρα στο Art Basel, Μαϊάμι 2022), καθώς και συνεργατικά έργα όπως το No One Is An Island, που παρουσιάζει χορογραφία μεταξύ ανθρώπου και μηχανής (με τον χορογράφο Wayne McGregor ευγενική χορηγία του BMW Art Group). Μια αναδρομική έκθεση του έργου τους βρίσκεται αυτήν την περίοδο στο Nxt Museum στο Άμστερνταμ, και περιλαμβάνονται στις μόνιμες συλλογές πολλών καλλιτεχνικών ιδρυμάτων, όπως το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (MoMA, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ), το Μουσείο Victoria & Albert (Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο) και το Μουσείο Κομητείας Λος Άντζελες (LACMA, Λος Άντζελες, ΗΠΑ).