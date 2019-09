Navarino Challenge: με στόχο τον αειφόρο αθλητικό τουρισμό στην Ελλάδα

Μετάλλιο από φύκι για τους συμμετέχοντες!

Η διοργάνωση συνεχίζει να καινοτομεί και να φέρνει νέες εκπλήξεις. Οι φετινοί συμμετέχοντες θα λάβουν από ένα μετάλλιο, φτιαγμένο μόνο από φύκι από τον επίσημο υποστηρικτή της διοργάνωσης, την PHEE, μια εταιρεία που καινοτομεί προωθώντας τις αρχές της «πράσινης» επιχειρηματικότητας και της επαναχρησιμοποίησης των φυσικών πόρων.

H εταιρεία ON, το επίσημο παπούτσι της διοργάνωσης δεν επέλεξε τυχαία μέσω της Panellinios Agora Games την διοργάνωση του Navarino Challenge. Με σαφή προσανατολισμό στη βιωσιμότητα η κορυφαία ελβετική εταιρεία έχει ως στόχο να δημιουργήσει το πρώτο βιώσιμο παπούτσι για τρέξιμο στον κόσμο.

Δείτε το ακόλουθο βίντεο και απολαύστε στιγμιότυπα από τον κορυφαίο Ford Go Further Ημιμαραθώνιο: https://youtu.be/trBU4UFvVBU

Το Navarino Challenge θα συνεργαστεί για δεύτερη φορά με την HSBC, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών παγκοσμίως. Ως επίσημος τραπεζικός συνεργάτης η HSBC θα υποστηρίξει τις φετινές δράσεις της διοργάνωσης ενώ θα είναι και ο αποκλειστικός χορηγός της δραστηριότητας του ποδηλάτου (ποδηλατάδα στην Βοϊδοκοιλιά by HSBC) προωθώντας το μήνυμα “Together we thrive!” (Μαζί ευδοκιμούμε!).

Οι συμμετέχοντες όμως στο 7ο Navarino Challenge, κατά την διάρκεια της διαμονής τους στο The Westin Resort Costa Navarino θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν και ειδικέςεκπτώσεις από χορηγούς και εμπορικούς συνεργάτες της διοργάνωσης. Στο link μπορείτε να δείτε όλες τις ισχύουσες προσφορές: http://www.navarinochallenge.com/event-2019/offers-2019

Πρόγραμμα

Περισσότερες πληροφορίες για το αναλυτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης μπορείτε να δείτε στο ακόλουθο link: http://www.navarinochallenge.com/event-2019/schedule-2019/

Πακέτα Διαμονής στο The Westin Resort Costa Navarino

Περισσότερες πληροφορίες για τα πακέτα διαμονής θα βρείτε στο link που ακολουθεί στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης: http://www.navarinochallenge.com/accommodation-packages-2019

Οι εγγραφές συνεχίζονται σε τρέξιμο και κολύμβηση

Οι εγγραφέςγια την πολυβραβευμένη διοργάνωση αθλητικού τουρισμού συνεχίζονται με αμείωτο ενδιαφέρονκαι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα που είναι διαθέσιμη στο ακόλουθο link: http://activemedia.com.gr/product/navarino-challenge-2019/. Παράλληλα, η προπώληση πραγματοποιείται online μέσω www.viva.gr, τηλεφωνικά στο 11876 καθώς και στα σημεία προπώλησηςτου δικτύου Viva.

Επίσημος αερομεταφορέας είναι η Qatar Airways.

Επίσημος χορηγός τεχνολογίας είναι για ακόμα μία χρονιά η Samsung.

Επίσημοι χορηγοί της διοργάνωσης είναι η Ford Motor Ελλάς και το Φυσικό Μεταλλικό Νερό «Βίκος».

Επίσημος προμηθευτής αθλητικού υλικού είναι και φέτος η Luanvi.

Επίσημος υποστηρικτής υγείας είναι η Nutramins.

Επίσημοι υποστηρικτές είναι οι Ποσειδωνία, PlantBox, PHEE και Δήμος Πύλου-Νέστορος.

Επίσημος τραπεζικός συνεργάτης είναι και φέτος η HSBC. Επίσημος υποστηρικτής ομορφιάς είναι φέτος για πρώτη φορά τα Messinian Spa. Επίσημος χορηγός παπουτσιών είναι για πρώτη χρονιά η ON. Ιατρικός υποστηρικτής της διοργάνωσης είναι ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών. Άλλοι συνεργάτες της διοργάνωσης είναι οι Pylos Poems, Fysiotek Sports Lab, Karalis Beach Hotel,Athens Easy Transfers.

Επίσημος συνεργάτης ενοικίασης αυτοκινήτου είναι η Avance Rent A Car.

Συνεργάτης στρατηγικής της διοργάνωσης είναι το National Geographic και συνεργάτης Premium Media είναι η 24MEDIA.

Όλες οι μεταφορές εξοπλισμού της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθούν με την Pilia Express.

Το “Navarino Challenge” στηρίζει: α) το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis με το πρόγραμμα σίτισης και προώθησης υγιεινής διατροφής – ΔΙΑΤΡΟΦΗ, και μέσω του Ιδρύματος «Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου»: β) την WWF Ελλάς και γ) το Καρκινάκι, μέσω της online πλατφόρμας GivenGain:https://bit.ly/33KTNhD

Το “Navarino Challenge” έχει ενταχθεί στις ελληνικές δράσεις του προγράμματος #BeactiveHellas 2019 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Η διοργάνωση τελείται υπό την Αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), με την έγκριση της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΚΟΕ).

O αγώνας σκυταλοδρομίας και επίδειξης παράκτιας κωπηλασίας, θα πραγματοποιηθεί για πρώτη χρονιά υπό την αιγίδα της Ελληνικής Κωπηλατικής Ομοσπονδίας ενώ όλοι οι δρομικοί αγώνες γίνονται σε συνδιοργάνωση με το Μεσσηνιακό Γυμναστικό Σύλλογο, την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Περ. Πελοποννήσου και την έγκριση του ΣΕΓΑΣ.

Το «Navarino Challenge» πραγματοποιείταιμε την συνδιοργάνωση της Costa Navarino,του The Westin Resort Costa Navarino, της Active Media Group και την στήριξη των Δήμων Πύλου-Νέστορος και Τριφυλίας.

ΑθλητικοίΣυνεργάτες: Explore Messinia, F45 The Pearl, FitnessArt, Navarino Golf Academy, Navarino Outdoors, Navarino Racquet Academy, Pilates by Mandy, Red Swim Academy, Swim Academy, Triantafyllidis Beach Arena, Vizantinos target sport club

CSR Συνεργάτες: Ίδρυμα «Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου», WWF Ελλάς, Καρκινάκι, Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής Prolepsis

Συνεργάτης Εθελοντισμού: Φάος

Αρωγοί: VitaNTravel, Karalis City Hotel & Spa, Lifeguard Patrol,Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τουριστικής Ανάπτυξης Πύλου, Ναυτικός Αθλητικός Σύλλογος Πύλου «Νέστωρ», Target Security, Pilia Express, Kayak, Nestor, Blackmile, Έπαθλον, METAXA, The Blue Beetle, Fever-Tree, NoS, Southern Comfort

Εμπορικοί Συνεργάτες: Anazoe Spa, Armyra, Attica Selections, Bio & Pharma, Branco, Kafenio & Deli, Kessaris, Kooc Taverna Secrets, Lol the brand, Nargile, Panellinios Agora Games, Souvlakerie, The Diner, Tsamis Eyewear Boutique

Costa Navarino

H Costa Navarino είναι ο διεθνής, τουριστικός προορισμός υψηλών προδιαγραφών στην Ελλάδα. Βρίσκεται στη Μεσσηνία, σε ένα από τα πιο μαγευτικά παραθαλάσσια τοπία της Μεσογείου, με 4.500 χρόνια ιστορίας. Στην καρδιά της φιλοσοφίας της Costa Navarino είναι ο σεβασμός για το περιβάλλον, τις παραδόσεις και την τοπική κοινωνία. Στο Navarino Dunes, την πρώτη περιοχή, βρίσκονται δύο ξενοδοχεία 5 αστέρων, The Romanos, a Luxury Collection Resort και The Westin Resort Costa Navarino, οι πολυτελείς ιδιωτικές κατοικίες Navarino Residences και η συλλογή branded διαμερισμάτων The Residences at The Westin Resort Costa Navarino, το πρώτο signature γήπεδο γκολφ στην Ελλάδα The Dunes Course, το Anazoe Spa, το συνεδριακό κέντρο House of Events, ειδικά σχεδιασμένοι χώροι για παιδιά, καθώς και ένα ευρύ φάσμα χώρων γαστρονομίας, αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Στο Navarino Bay, τη δεύτερη περιοχή, βρίσκεται το signature γήπεδο γκολφ The Bay Course ενώ δύο ακόμη signature γήπεδα βρίσκονται υπό κατασκευή στην τοποθεσία Navarino Hills.

The Westin Resort Costa Navarino

Το The Westin Resort Costa Navarino αποτελεί ένα από τα δύο ξενοδοχεία 5 αστέρων του resort complex στο Navarino Dunes, την πρώτη περιοχή της Costa Navarino, το διεθνή, τουριστικό προορισμό υψηλών προδιαγραφών στη Μεσόγειο. Με θέα στους αμμόλοφους της Dunes Beach και τα καταγάλανα νερά του Ιονίου, τα 445 δωμάτια και σουίτες του The Westin Resort Costa Navarino, εμπνευσμένα από παλιά Μεσσηνιακά αρχοντικά, ξεπροβάλλουν μέσα από τη φύση και δημιουργούν ένα περιβάλλον αυθεντικής φιλοξενίας. Έχοντας ψηφιστεί ως «Ο καλύτερος οικογενειακός προορισμός» στη Μεσόγειο, μεταξύ των Ευρωπαϊκών Starwood Hotels & Resorts, το The Westin Resort Costa Navarino αποτελεί την ιδανική επιλογή για οικογενειακές αποδράσεις καθώς προσφέρει πληθώρα δραστηριοτήτων για τα παιδιά όπως aqua park με νεροτσουλήθρες, παιδική χαρά, πλήρως εξοπλισμένο αθλητικό κέντρο αλλά και δύο ειδικά κέντρα απασχόλησης και φροντίδας για τα παιδιά, το Cocoon και το SandCastle. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το The Westin Resort Costa Navarino, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.westincostanavarino.com, ή ακολουθήστε μας στο Twitter.