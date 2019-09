Γιατί η Μεσσηνία είναι ιδανικός προορισμός τον Οκτώβριο

Οι διαδρομές τρεξίματος

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν ανάμεσα στις διαδρομές του κορυφαίου Ford Go Further Ημιμαραθωνίου (21,1χλμ.), των 10χλμ. by PlantBox, και των 5χλμ. by Samsung (τρέξιμο & δυναμικό βάδισμα). Με αφετηρία το Navarino Dunes της Costa Navarino, οι επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές θα τρέξουν παραλιακά προς την Πύλο, διασχίζοντας την πανέμορφη παραλία της Βοϊδοκοιλιάς. Πρόκειται για τον μοναδικό αγώνα trail run που συνδυάζει χώμα, άμμο και άσφαλτο. Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί και η παιδική διαδρομή του 1χλμ. Στη διοργάνωση θα υπάρχει χρονομέτρηση για όλους τους συμμετέχοντες.

Αγώνας κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας

Οι φίλοι της κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας, θα έχουν την ευκαιρία να κολυμπήσουν με συναγωνισμό και χρονομέτρηση, στον πανέμορφο όρμο του Ναυαρίνου στο γραφικό λιμάνι της Πύλου καλύπτοντας την ξεχωριστή κολυμβητική διαδρομή του 1 μιλίου (1,6 χλμ.) by Vikos.

Όσοι από τους συμμετέχοντες στο Navarino Challenge κλείσουν το πακέτο διαμονής στην Costa Navarino και επιλέξουν να λάβουν μέρος στα βασικά αγωνίσματα (τρέξιμο, κολύμβηση), θα έχουν επιπλέον την δυνατότητα να απολαύσουν δωρεάν το πλήρες πρόγραμμα δραστηριοτήτων της διοργάνωσης, το οποίο μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει:

tae kwon do, μαθήμα μπάσκετ και 4on4 τουρνουά μπάσκετ by Nutramins, αναρρίχηση, baby swimming, aqua aerobic, pilates, ποδηλατάδα στη Βοϊδοκοιλιά by HSBC με την υποστήριξη του Navarino Outdoors, boccia by Samsung, kids’ athletics, golf by Qatar Airways, τένις, μαθήματα και τουρνουά beach volley by Samsung, kick boxing, beach yoga by Messinian Spa, beachathlon, crossfit, spinning, high intensity training, διασυλλογικό αγώνα ιστιοπλοΐας “Challenge The Wind”, καγιάκ με την υποστήριξη του Explore Messinia, πυγμαχία, κωπηλασία και καράτε.

