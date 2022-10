Στο πλαίσιο αυτό, μια νέα έρευνα από ομάδα επιστημόνων του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου και συγκεκριμένα του πιστοποιημένου από το Royal Institution of Chartered Surveyors Μεταπτυχιακού στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων, έρευνα η οποία δημοσιεύτηκε πρόσφατα από το διεθνές επιστημονικό περιοδικό Urban Science, καταχωρημένο στην υψηλού κύρους βάση δεδομένων Web of Science, μελετά σε βάθος αυτό το περίπλοκο και διεπιστημονικό ζήτημα.

2 Cortesi, A., Vardopoulos, I., & Salvati, L. (2022). A partial least squares analysis of the perceived impact of sustainable real estate design upon wellbeing. Urban Science, 6(4), 69. https://doi.org/10.3390/urbansci6040069