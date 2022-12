Νέες ταινίες: Avatar: The Way of Water, Νυχτερινοί Επισκέπτες, Delicieux: Το πρώτο εστιατόριο

«Zombi Child» Weirdwave

Πέρα από το σίκουελ του Avatar σε πρώτη προβολή έρχονται δύο γαλλικές ταινίες, οι «Νυχτερινοί Επισκέπτες», ένα τρυφερό, συγκινητικό δράμα με τις Σαρλότ Γκενσμπούργκ και Εμμανουέλ Μπεάρ και το «Delicieux: Το πρώτο εστιατόριο», μία κομεντί για τη δημιουργία του πρώτου εστιατορίου, που αλλού παρά στη Γαλλία, τη χρονιά της Επανάστασης.

Ακόμη: «Ραμπιγιέ Κουρνάζ Εναντίον Τζορτζ Μπους», η αληθινή ιστορία μίας Τουρκο-Γερμανίδας μητέρας που αγωνίζεται για την απελευθέρωση του γιου της από το Γκουαντάναμο, όπου βρίσκεται κρατούμενος χωρίς αποδείξεις ή δίκη -αγώνας που την οδηγεί στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ-, «Zombi Child», επίσης γαλλική ταινία και ένα ντοκιμαντέρ με την υπογραφή του Γιώργου Γούση, σκηνοθέτη των «Μαγνητικών Πεδίων», επίσημης υποψηφιότητας της Ελλάδας στα Όσκαρ.

Διαφήμιση

Avatar: The Way of Water

Το «Avatar: The Way of Water» πιάνει το νήμα της αφήγησης περίπου δέκα χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας, που παραμένει η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία όλων των εποχών. Ο Σαμ Γουόρθινγκτον και η Ζόε Σαλντάνα επιστρέφουν στους ρόλους τους ως Τζέικ και Νεϊτίρι, που απολαμβάνουν με τα παιδιά τους τη ζωή στον ειδυλλιακό πλανήτη Πανδώρα. Όλα ωστόσο, αλλάζουν με την επιστροφή των «Sky People», όπως ονομάζει η φιλήσυχη φυλή των Νάβι τους ανθρώπους, οι οποίοι κυνηγούν τον Τζέικ Σάλι.

Ο Τζέικ, η Νεϊτίρι και τα παιδιά, αναζητούν καταφύγιο στην ωκεάνια φυλή Metkayina. Μαζί με τους δύο ηθοποιούς επιστρέφουν οι Τζόελ Ντέιβιντ Μουρ, Στίβεν Λανγκ και η Σιγκούρνι Γουίβερ, η οποία στη νέα ταινία υποδύεται την υιοθετημένη κόρη του ζευγαριού, βιολογική μητέρα της οποίας ήταν η δρ. Γκρέις Ογκουστίν, που ήταν ο ρόλος της στην πρώτη ταινία, ενώ στο καστ είναι και η Κέιτ Γουίνσλετ.

Το σίκουελ του Avatar έλαβε υποψηφιότητα στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας για τις Χρυσές Σφαίρες, όπως και ο Τζέιμς Κάμερον για το βραβείο Σκηνοθεσίας.

Διαφήμιση

Νυχτερινοί Επισκέπτες

Τη βραδιά των εκλογών του 1981, με την εκλογική νίκη του Φρανσουά Μιτεράν, ένας αέρας αλλαγής και ελπίδας διατρέχει το Παρίσι. Ωστόσο για την Ελιζαμπέτ, ο γάμος της μόλις έχει διαλυθεί και τώρα πρέπει να βρει μια δουλειά για να στηρίξει τον εαυτό της και τα δύο παιδιά της που είναι στην εφηβεία. Βρίσκει μια θέση σε μια βραδινή ραδιοφωνική εκπομπή όπου συναντά μια μοναχική κοπέλα, την Ταλούλα, την οποία καλεί στο σπίτι της. Μαζί τους το κορίτσι θα νιώσει τη ζεστασιά μιας οικογένειας για πρώτη φορά, διευρύνοντάς την με ένα μοναδικό τρόπο.

Σκηνοθεσία Μικαέλ Ερς, με τους Σαρλότ Γκενσμπούργκ, Νοέ Αμπιτά, Εμμανουέλ Μπεάρ.

Ραμπιγιέ Κουρνάζ Εναντίον Τζορτζ Μπους

Ο αγώνας για την απελευθέρωση του 19χρονου γιου της Μουράτ από το Γκουαντάναμο εκτοξεύει την Τουρκάλα νοικοκυρά Ραμπιγιέ Κουρνάζ από το σπίτι της στη Βρέμη κατευθείαν στον κόσμο της πολιτικής και μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο της Ουάσινγκτον, έχοντας στο πλευρό της έναν ιδεαλιστή δικηγόρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο συγκρατημένος, ψύχραιμος δικηγόρος και η οξύθυμη μητέρα με το πονηρό χιούμορ αγωνίζονται για την απελευθέρωση του Μουράτ.

Διαφήμιση

H ταινία του Αντρέας Ντρέσεν, βασισμένη σε αληθινή ιστορία, απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας και το βραβείο Σεναρίου στο Φεστιβάλ Βερολίνου.

Με τους Μελτέμ Καπτάν, Αλεξάντερ Σιρ, Σεβντά Πολάτ.

Zombi Child

H δράση μοιράζεται σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους και σε δύο χώρες: στη σημερινή Γαλλία και στην Αϊτή του 1962.

Μια έφηβη, μαθήτρια σε ένα έγκριτο σχολείο του Παρισιού, η οποία βιώνει μία ερωτική απογοήτευση, μαθαίνει ένα τρομακτικό μυστικό από μία συμμαθήτριά της με καταγωγή από την Αϊτή. Όμως η κοπέλα αποκαλύπτει την οικογενειακή της ιστορία χωρίς να υπολογίζει όσα αδιανόητα πρόκειται να ακολουθήσουν. Εξήντα χρόνια πριν, ο παππούς της γυρίζει πίσω από τους νεκρούς ως ζόμπι μόνο για να βρεθεί σκλάβος σε μια φυτεία ζαχαροκάλαμων.

Ένας από τους κορυφαίους Γάλλους σκηνοθέτες σήμερα, ο Μπερτράν Μπονελό, μας παρουσιάζει μία διαφορετική εκδοχή των ζόμπι σε σχέση με την αμερικανική μυθολογία του είδους, ανατρέχοντας στις δοξασίες της Αϊτής. Σύμφωνα με αυτές, οι άνθρωποι μεταμορφώνονται επί τούτου σε ζόμπι μέσω μίας ουσίας, χωρίς να πεθαίνουν πραγματικά, με σκοπό να μετατραπούν σε πειθήνιους, αμνησιακούς σκλάβους στις φυτείες.

Διαφήμιση

Παίζουν Λουίζ Λαμπέκ, Ουισλάντα Λουιμάτ, Μακενσον Μπιζού, Κατιάνα Μιλφόρ.

Delicieux: Το πρώτο εστιατόριο

Στη Γαλλία του 1789, λίγο πριν την Επανάσταση, η γαστρονομία αποτελεί αυστηρά τομέα των αριστοκρατών. Το κύρος ενός αριστοκρατικού οίκου εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από την ποιότητα και τη φήμη του τραπεζιού του. Οπότε, όταν ο ταλαντούχος μάγειρας Μανσερόν σερβίρει ένα μη εγκεκριμένο πιάτο δικής του εμπνεύσεως, οι συνέπειες είναι σκληρές και απολύεται. Ο πληγωμένος Μανσερόν απαρνιέται το πάθος του και αποσύρεται σε ένα πανδοχείο. Αλλά όταν καταφθάνει μια μυστηριώδης γυναίκα και προτείνει να γίνει μαθητευόμενή του, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια απολαυστική ιστορία αναζωπυρωμένου πάθους, καθοδήγησης και εκδίκησης, αλλά και της δημιουργίας του πρώτου εστιατορίου.

Σκηνοθεσία Ερίκ Μπερνάρ, με τους Ιζαμπέλ Καρέ, Γκρεγκορί Γκανμπουά, Μπενζαμάν Λαβέρν, Λαράν Μπατό.

Μήδεια

Η Μήδεια και ο Ιάσων ζουν ως πρόσφυγες στην Κόρινθο μαζί με τα δύο παιδιά τους. Όταν ο Ιάσων την εγκαταλείπει για να παντρευτεί την κόρη του βασιλιά, η Μήδεια διατάζεται να φύγει επί ποινή θανάτου.

Ο Δημήτρης Αθανίτης διασκευάζει τη Μήδεια του Ευριπίδη.

Παίζουν Αλεξάνδρα Καζάζου, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Κώστας Καζανάς, Λευτέρης Τσάτσης, Νικολίτσα Ντρίζη, & Epsil.

Διαφήμιση

Χειροπαλαιστής

Μετά τον θρίαμβο της χρονιάς με τα Μαγνητικά Πεδία, ο Γιώργος Γούσης στρέφει την κάμερα στη ζωή του αδερφού του, μας συστήνει τον αθέατο κόσμο του μπρα ντε φερ και μας προσκαλεί σε έναν αγώνα για έναν.

Βραβεία στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης για το πορτρέτο ενός ονειροπόλου ταξιδευτή της ζωής που μοιάζει να έχει κολλήσει προσωρινά στην ίδια στάση.

Το Πολικό Εξπρές

Το αγαπημένο, πρωτοποριακό για την εποχή του (2004) animation Ρόμπερτ Ζεμέκις που βασίζεται στο παιδικό βιβλίο του Κρις Βαν Άλσμπουργκ προβάλλεται μεταγλωττισμένο.

Διαφήμιση

Άραγε πόσοι πιστεύουν ακόμα στον Άγιο Βασίλη; Όχι πάντως ο μικρός ήρωας της ταινίας. Μέχρι που ένας παράξενος θόρυβος και μια λάμψη τον ξυπνούν το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων. Έξω από την πόρτα του δεν βρίσκονται οι τάρανδοι και το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη, αλλά ένα τρένο που τον προσκαλεί σε ένα μακρινό ταξίδι στον Βόρειο Πόλο. Τόσο ο οδηγός της μυστηριώδους αμαξοστοιχίας, όσο και οι μικροί επιβάτες του, φορώντας όλοι τις πιτζάμες τους, θα ζήσουν μια ανεπανάληπτη εμπειρία που θα τους κάνει να συνειδητοποιήσουν ότι τα θαύματα είναι αληθινά, μόνο για όσους πραγματικά πιστεύουν.