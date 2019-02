Νέες ταινίες: «Can You Ever Forgive Me?», «Η Νηπιαγωγός» και «Καπερναούμ»

Επτά νέες ταινίες κάνουν πρεμιέρα στις αίθουσες την Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου. Η Μελίσα ΜακΚάρθι πρωταγωνιστεί στην κινηματογραφική μεταφορά της βιογραφίας της Λι Ισραήλ, η Μάγκι Τζίλενχαλ στο βραβευμένο δράμα «Η Νηπιαγωγός» και Ναντίν Λαμπακί σκηνοθετεί το υποψήφιο για Όσκαρ «Καπερναούμ».

Αναλυτικά η λίστα:

Θα Μπορούσες Ποτέ να με Συγχωρέσεις; (Can You Ever Forgive Me?)