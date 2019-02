Νέες ταινίες: «Η Σύζυγος», «Αν η Οδός Μπιλ Μπορούσε να Μιλήσει» και «Can You Ever Forgive Me?»

Οκτώ νέες ταινίες κάνουν πρεμιέρα στις αίθουσες την Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου. Η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα και υποψήφια για Όσκαρ Α′ Γυναικείου Γκλεν Κλόουζ, πρωταγωνιστεί στο «Η Σύζυγος». Μετά το βραβευμένο «Moonlight», ο Μπάρι Τζένκινς επιστρέφει με τη σκηνοθεσία της ταινίας «Αν η Οδός Μπιλ Μπορούσε να Μιλήσει» και η Μελίσα ΜακΚάρθι πρωταγωνιστεί στην κινηματογραφική μεταφορά της βιογραφίας της Λι Ίσραηλ, «Can You Ever Forgive Me?».

Αν η Οδός Μπιλ Μπορούσε να Μιλήσει (If Beale Street Could Talk)

Περιγραφή

Η Τις Ρίβερς (Kiki Layne) και ο Φόνι (Stephen James) είναι πολύ ερωτευμένοι. Η ζωή τους ανατρέπεται όταν ο Φόνι φυλακίζεται για ένα έγκλημα που δεν έχει διαπράξει. Η Τις ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος και αγωνίζεται με τη βοήθεια του δικηγόρου και της οικογένειας της για να αποδείξει την αθωότητα του.

Σκηνοθεσία: Μπάρι Τζένκινς

Πρωταγωνιστούν οι: Κίκι Λέιν, Στεφάν Τζέιμς, Κόλμαν Ντομίνγκο, Τεγιονά Πάρις, Ρετζίνα Κινγκ

Διανομή: Feelgood Entertainment

Θα Μπορούσες Ποτέ να με Συγχωρέσεις; (Can You Ever Forgive Me?)