Νέες ταινίες: «Eternals», «Συνέβη στο Σόχο», «Red Notice» και Ζαν-Λικ Γκοντάρ

Η ιστορία μιας νεαρής κοπέλας που έχει πάθος με το σχέδιο μόδας και που αποκτά μυστηριωδώς την ικανότητα να ταξιδέψει στο χρόνο και να βρεθεί στην καρδιά της δεκαετίας του 1960 στο Λονδίνο.

Εκεί, συναντά το απρόσμενο είδωλο με το οποίο θα πάθει εμμονή και το σκοτεινό αντικείμενο του θαυμασμού της, μια εκθαμβωτικά γοητευτική και φιλόδοξη pop τραγουδίστρια που κάνει τα πρώτα της βήματα στα καταγώγια του περιβόητου «swingingLondon». Όμως, το υποσχόμενο Λονδίνο της δεκαετίας του ’60 θα αποδειχθεί ότι δεν είναι ο παράδεισος που φαίνεται με την πρώτη ματιά και ο ψυχικός της κόσμος θα αρχίσει να καταρρέει.

Λένε πως το παρελθόν είναι μια άλλη χώρα, ένα κλειδωμένο σύνορο. Η νεαρή φοιτήτρια μόδας καταφθάνει στο Λονδίνο για να ξεκινήσει μια καριέρα στην πόλη, αλλά η εμμονή της με το δοξασμένο παρελθόν του θρυλικού Λονδίνου της δεκαετίας του ’60 την ωθεί σε σκοτεινά μονοπάτια και σε έναν κόσμο φανταχτερού ονείρου και κλειστοφοβικού εφιάλτη. Πρόκειται για ένα κορίτσι που εκφοβίζεται πολύ γρήγορα από την ανταγωνιστική της συγκάτοικο στη φοιτητική εστία και που τα ολονύχτια πάρτι των συμφοιτητών της ταράζουν την ηρεμία της, με αποτέλεσμα να αναζητήσει μια κατοικία σε μια άλλη γειτονιά του Λονδίνου.

Όταν τελικά βρίσκει ένα δωμάτιο προς ενοικίαση στην κορυφή ενός παλιού σπιτιού που ανήκει σε μια ηλικιωμένη ιδιοκτήτρια, η ηρωίδα γλιστρά άθελά της σε ένα εφιαλτικό ταξίδι στο χρόνο. Θα βρεθεί στην δεκαετία του ’60 και θα μετατραπεί σε ένα σκοτεινό είδωλο της φιλόδοξης τραγουδίστριας, χορεύτριας και ηθοποιού, της Σάντι (Άνια Τέιλορ-Τζόι) η οποία εμφανίζεται στο Café De Paris.

Η ηρωίδα θα γίνει σκοτεινός αντίλαλος της ζωής της σαγηνευτικής στάρλετ, και θα παρασυρθεί σε ένα όνειρο όπου η δόξα και οι υποσχέσεις για την καλή ζωή θα πάρουν απρόβλεπτες διαστάσεις και τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και τον εφιάλτη και ανάμεσα στην παράνοια και την διορατικότητα θα γίνουν δυσδιάκριτα.

Με το «Συνέβη» στο Σόχο ο Έντγκαρ Ράιτ μεταφέρει την πυρετώδη ανησυχία για το άγνωστο που καραδοκεί στα όνειρα και τις φαντασιώσεις με αμφίδρομα νοηματικά περάσματα. Ισορροπεί στιλιζαρισμένα ανάμεσα στη γοητεία των χρωμάτων και της μουσικής και στα ξεσπάσματα έντασης και πανικού, κρατώντας την ιστορία του στη κόψη του διφορούμενου.

Μετά το Baby Driver, το ΟΣκοτΠίλγκριμΕναντίοντων 7 Πρώην καιτηντριλογίαΤρεις γεύσεις του Κορνέτοπουαποτελείταιαπότα Shaun of the Dead (2004), Hot Fuzz (2007) και The World’s End (2013), ο Έντγκαρ Ράιτ αφήνειξανά το στίγμα του ως ένας από τους πιο ευφάνταστους βρετανούς δημιουργούς της γενιάς του.

Παίζουν:Άνια Τέιλορ-Τζόι,Τομασίν ΜακΚένζι, Ματ Σμιθ, Νταϊάνα Ριγκ, Τέρενς Σταμπ ΡίταΤούσινγκαμ.