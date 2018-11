Νέες ταινίες: «Museo», «The Girl in the Spider’s Web» και «Petra»

Έξι νέες ταινίες κάνουν πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες την Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου, με τον Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ πρωταγωνιστή της πιο διάσημης ληστείας αρχαιοτήτων στην Μεξικανική ιστορία στο «Museo», την Κλέρ Φόι στο ρόλο της μυστήριας Lisbeth Salander στο «The Girl in the Spider’s Web» και τον Χάιμε Ροσάλες που σκηνοθετεί «Το μυστικό της Πέτρα».

Η Κοιλάδα των Σκιών (Valley of Shadows)

Στην ταινία μυστηρίου, ο Ασλάκ βρίσκεται σε αναζήτηση απαντήσεων για μια σειρά από τραγικά γεγονότα. Το «Valley of Shadows» είναι μια ταινία με φόντο την παράδοση της Σκανδιναβίας.

Περιγραφή

Σχεδόν 30χρονών ο Χουάν και ο Μπένχαμιν δεν λένε να φύγουν από τα σπίτια των γονιών τους και να τελειώσουν την κτηνιατρική σχολή. Αντιθέτως είναι βολεμένοι στην άνετη γειτονία τους στο Mexico City, μια μεξικανική εκδοχή Αμερικάνικου προάστειου. Κατά την διάρκεια ενός σημαδιακού Χριστουγεννιάτικου ρεβεγιόν αποφασίζουν ότι ήρθε η ώρα να ξεχωρίσουν διαπράττοντας την πιο διάσημη ληστεία αρχαιοτήτων στην Μεξικανική ιστορία. Αφήνοντας για λίγο τα οικογενειακά παραδοσιακά δείπνα και εκμεταλλευόμενοι την έλλειψη ασφάλειας λόγω Χριστουγέννων, εισβάλουν λαθραία στο εμβληματικό Εθνικό Ανθρωπολογικό μουσείο και αφαιρούν τα πιο πολύτιμα κομμάτια, μπλέκοντας σε μια περιπέτεια που θα αλλάξει για πάντα την ζωή τους. Η σπουδαιότητα και η σημασία της λείας τους ξεπερνάει τα όρια της αντίληψης των ερασιτεχνών ληστών και την επόμενη μέρα όταν θα είναι πλέον αργά θα συνειδητοποιήσουν το αντίκτυπο της πράξης τους. Ξεκινάνε ένα ταξίδι μέχρι το Ακαπούλκο για να ανακαλύψουν ότι κανείς δεν τολμά να αγοράσει τα κλεμμένα αντικείμενα. Εμπνευσμένη από πραγματικά γεγονότα η ταινία περιγράφει μια διδακτική ιστορία με σαρκασμό, υπογραμμίζοντας το παλιό ρητό που λέει ότι δεν εκτιμάς αυτό που έχεις παρά μόνο όταν το χάσεις.

Σκηνοθεσία: Αλόνσο Ρουιζπαλάθιος

Πρωταγωνιστούν οι: Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, Σάιμον Ράσελ Μπιλ, Λιν Ζιλμάρτιν

Διανομή: Spentzos Film

Το κορίτσι στον Ιστό της Αράχνης (The Girl in the Spider’s Web)