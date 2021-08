Οι Σπεσιαλίστες (The Misfits), HPA 2021

Ο βιτρουόζος (The Virtuoso), ΗΠΑ 2020

Persona non grata, Γαλλία, 2019

Τα κόκκινα γοβάκια κι οι επτά νάνοι (Red Shoes and the Seven Dwarfs), Νότια Κορέα, 2020.

Κορεατικό κοκτέιλ αγαπημένων παραμυθιών με τόσο όσο αλκοόλ σχεδιαστικής και σεναριακής φαντασίας αλλά υπερβολική δόση μηνυμάτων περί διαφορετικότητας. Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Σκηνοθεσία: Σουνγκ-χο Χονγκ