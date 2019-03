Νέες ταινίες: «Οι Αδερφοί Σίστερς», «Οι Αγώνες Μας» και «Η Χήρα»

Οι Αδερφοί Σίστερς (The Sisters Brothers)

Έξι νέες ταινίες κάνουν πρεμιέρα στις αίθουσες την Πέμπτη, 14 Μαρτίου. Ο Ζακ Οντιάρ σκηνοθετεί την πρώτη του αμερικανική ταινία, την βραβευμένη στο Φεστιβάλ Βενετίας «Οι Αδερφοί Σίστερς», η διακεκριμένη - στο Φεστιβάλ του Τορίνο - ταινία «Οι Αγώνες Μας» έρχεται σε διανομή από τη «One from the Heart» και οι Κλόι Γκρέις Μόρετζ και Ιζαμπέλ Ιπέρ πρωταγωνιστούν στην ταινία «Η Χήρα».

Περιγραφή

Ο Ολιβιέ αγωνίζεται με τους συναδέρφους στη δουλειά ενάντια στις αδικίες, όμως μια νύχτα, η σύζυγός του Λώρα, εγκαταλείπει εκείνον και τα παιδιά του, ηλικίας 9 και 6. Τώρα πρέπει να αντιμετωπίσει έναν νέο αγώνα και νέες αρμοδιότητες. Μπορεί να βρει την ισορροπία;

Σκηνοθεσία: Γκιγιόμ Σενέζ

Πρωταγωνιστούν οι: Ρομέν Ντιρίς, Λουσί Ντεμπέ, Λετίσια Ντος

Διανομή: One From the Heart

Η Χήρα (Greta)