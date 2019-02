Νέες ταινίες: Ψυχρή Καταδίωξη, Ο Χαρισματικός και Scopophilia

Ο Χαρισματικός (The Prodigy)

Περιγραφή

Η Σάρα (η υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα και βραβείο Emmy Τέιλορ Σίλινγκ) αρχίζει να πιστεύει πως ο γιος της Μάιλς κυριεύεται από υπερφυσικές ή ακόμα και σατανικές δυνάμεις. Ανησυχώντας για την ασφάλεια της οικογένειάς της, η Σάρα καλείται να διαλέξει ανάμεσα στο μητρικό ένστικτο που την προτρέπει να προστατεύσει τον Μάιλς και την απεγνωσμένη ανάγκη της να ανακαλύψει τι έχει φέρει στην επιφάνεια αυτή τη σκοτεινή του πλευρά. Η Σάρα θα αναζητήσει τις απαντήσεις στο παρελθόν, σε μια άγρια διαδρομή όπου η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην αντίληψη και την πραγματικότητα θα γίνει τρομακτικά θολή.

Σκηνοθεσία: Νίκολας ΜακΚάρθι

Πρωταγωνιστούν οι: Τέιλορ Σίλινγκ, Κολμ Φιόρε, Μπρίτανι Άλεν

Διανομή: Odeon

Απαγορευμένες Συναντήσεις (The Reports on Sarah and Saleem)