Νέες ταινίες: «Shoplifters», «Le Monde est à toi» και «Το Βλέμμα του Όρσον Γουέλς»

Εννέα ταινίες κάνουν πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες την Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου. Η βραβευμένη με Χρυσό Φοίνικα ταινία του Χιροκάζου Κόρε-Έντα «Shoplifters» είναι μια διαφορετική οικογενειακή ιστορία, ο Ρομέν Γαβράς σκηνοθετεί το «The World Is Yours» και η κορη του Ορσον Γουελς αποφασιζει να φερει για πρωτη φορα στο φως τα αρχεια του πατερα της, στο «Το Βλέμμα του Όρσον Γουέλς».

Περιγραφή

Μετά από μια εξόρμηση για άλλη μια μικροκλοπή, ο Οσάμου και ο γιος του συναντούν ένα μικρό κορίτσι μέσα στο κρύο. Στην αρχή διστακτική να αφήσουν το κορίτσι να μείνει μαζί τους, η σύζυγος του Οσάμου συμφωνεί να αναλάβουν τη φροντίδα της αφού καταλαβαίνει ότι έχει περάσει μεγάλες δυσκολίες. Αν και η οικογένεια είναι φτωχή, ίσα-ίσα τα βγάζουν πέρα με τις δουλειές τους και τις μικροκλοπές, μοιάζουν να ζουν ευτυχισμένοι μαζί, μέχρι που ένα απρόβλεπτο γεγονός αποκαλύπτει κρυμμένα μυστικά και βάζει σε κίνδυνο τους δεσμούς που τους ενώνουν.

Σκηνοθεσία: Χιροκάζου Κόρε-Εντα

Πρωταγωνιστούν οι: Σακούρα Αντο, Λίλι Φράνκι, Μάγκου Ματσουόκα, Τζίο Καΐρι

Διανομή: One From the Heart

Ο Κόσμος σου Ανήκει (The World Is Yours)