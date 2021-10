Νέο ντοκιμαντέρ για τη δολοφονία Κένεντι από τον Όλιβερ Στόουν 30 χρόνια μετά το «JFK»

via Associated Press

via Associated Press Ο πρόεδρος των ΗΠΑ με τη Τζάκι λίγο πριν πέσει νεκρός από πυροβολισμούς. 22 Νοεμβρίου 1963, Ντάλας. Στο αυτοκίντο βρίσκονται επίσης ο κυβερνής της Πολιτείας και η σύζυγο του. Το οπτικό υλικό με την αυτοκινητοπομπή του Κένεντι καθώς διέσχιζε αργά το Ντάλας σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά και παραμένει πηγή θεωριών συνωμοσίας. (AP Photo, File)

Η βρετανική Altitude Films έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο τρέιλερ του νέου ντοκιμαντέρ του Όλιβερ Στόουν «JFK Revisited: Through The Looking Glass», που έκανε πρεμιέρα στο φετινό Φεστιβάλ Καννών, προβλήθηκε στα φεστιβάλ κινηματογράφου Ντοβίλ, Ζυρίχης και Ρώμης και αναμένει τη διανομή του στις αμερικανικές κινηματογραφικές αίθουσες.

Επί της ουσίας, πρόκειται για το follow-up, τη συνέχεια της πολυσυζητημένης -όσο και αμφιλεγόμενης- ταινίας «JFK» (1991) που χάρισε στον Στόουν δύο Όσκαρ και απέσπασε υποψηφιότητες για ακόμη έξι βραβεία.

Τριάντα χρόνια μετά, ο σκηνοθέτης επανέρχεται στη μοιραία μέρα, που έχει εγγραφεί ως ένα από τα πιο τραγικά γεγονότα της σύγχρονης αμερικανικής ιστορίας, παραθέτοντας στοιχεία από αποχαρακτηρισμένα αρχεία, τα οποία παρουσιάζει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, με στόχο, κατά τον ίδιον, να ρίξει περισσότερο φως στο τι πραγματικά συνέβη το 1963. Όπως ισχυρίζεται, τα τεκμήρια αποδεικνύουν πλέον πως από «θεωρία συνωμοσίας» έχουμε ένα «γεγονός συνωμοσίας».

Με αφηγητές τους Γούπι Γκόλντμπεργκ και Ντόναλντ Σάδερλαντ, το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει τις απόψεις ιστορικών, ιατρών, μαρτύρων και ειδικών βαλλιστικών αναλύσεων.