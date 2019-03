Νομική Σχολή: Σπουδές & Αγορά Εργασίας

Έρευνα CEPEJ 2012

Σε έρευνα του 2012 του Council of Europe European Commission for the efficiency of justice (CEPEJ), όπως απεικονίζεται και στον παρακάτω χάρτη, φαίνεται ότι αντιστοιχούν 380,7 δικηγόροι ανά 100.000 κατοίκους. Η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Μάλτα, η Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν πάνω από 250 δικηγόρους ανά 100.000 κατοίκους.