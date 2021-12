Ντέιβιντ Ατένμπορο: «Η ζωή στον πλανήτη μας, η μαρτυρία μου και ένα όραμα για το μέλλον»

POOL New via Reuters Jeremy Selwyn/Pool via REUTERS

Ο Sir David Attenborough είναι ο πιο γνωστός παραγωγός ντοκιµαντέρ φυσικής ιστορίας στη Μεγάλη Βρετανία, φυσιοδίφης και παρουσιαστής εδώ και σχεδόν επτά δεκαετίες.

Μετά τις σπουδές του στο Κέµπριτζ και δύο χρόνια στο Βασιλικό Ναυτικό, η πρώτη του εργασία ήταν σε έναν λονδρέζικο εκδοτικό οίκο. Το 1952 εντάχθηκε στο BBC ως εκπαιδευόµενος παραγωγός. Ενώ δούλευε για τη σειρά Zoo Quest (1954-1964), είχε την πρώτη του ευκαιρία να αναλάβει αποστολές σε αποµακρυσµένα σηµεία του πλανήτη και να κινηµατογραφήσει µοναδικές στιγµές άγριων ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον.

Εργάστηκε ως βασικό στέλεχος του BBC2 (1965-1968) και συντέλεσε στην καθιέρωση της έγχρωµης τηλεόρασης στη Μεγάλη Βρετανία. Στη συνέχεια υπήρξε Διευθυντής Προγράµµατος στο Τηλεοπτικό Τµήµα του BBC (1969-1972).

Το 1973 εγκατέλειψε οριστικά τη διοικητική δουλειά, για να αφοσιωθεί στη συγγραφή και παραγωγή ντοκιµαντέρ. Καθιερώθηκε σε παγκόσµιο επίπεδο ως ο κορυφαίος παραγωγός ντοκιµαντέρ φυσικής ιστορίας, µε πολλές εµβληµατικές σειρές στο ενεργητικό του: Life on Earth (1979),The Living Planet (1984), The Trials of Life (1990), The Private Life of Plants (1995), Life of Birds (1998), The Blue Planet (2001), Life of Mammals (2002), Planet Earth (2006), Life in Cold Blood (2008).

Ο David Attenborough χρίστηκε ιππότης το 1985 και έλαβε την τιµητική διάκριση του Τάγµατος της Αξίας το 2005. Είναι µέλος της Βασιλικής Εταιρείας και βρίσκεται στην πρώτη γραµµή του αγώνα για τη διατήρηση των ειδών του πλανήτη που τελούν υπό εξαφάνιση.