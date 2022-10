Ντοκουμέντα υποχώρησης: Σκληρές εικόνες με νεκρούς στρατιώτες στο Λιμάν

via Associated Press

Μετά την ανάκτηση του Λιμάν στο Ντονέτσκ, οι ουκρανικές δυνάμεις συνέχιζαν πιο ανατολικά και ενδεχομένως να έχουν φτάσει μέχρι τα σύνορα του Λουχάνσκ, καθώς προχωρούν προς την Κρεμίνα, σύμφωνα με το Institute for the Study of War.