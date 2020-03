Ο αγγλοσαξονικός κόσμος σε τροχιά “ενδοοικογενειακής” συγκρούσεως

Βάσει των ανωτέρω, η Γερμανία θα επιδιώξει την επιβολή της ισχύος της στην περιοχή με σκοπό την προστασία των συμφερόντων της και κρατώντας τον Άξονα Αιγαίου-Ρότερνταμ υπό γερμανοσαξονική επιρροή, με την μορφή της παροχής ασφάλειας στην περιοχή της Βαλκανικής, ως εγγυήτρια δύναμη της σταθερότητας αλλά ακόμη και ως προστάτιδα των επινοημένων «εθνικών μειονοτήτων» της περιοχής.

Η ανεμπόδιστη πραγματοποίηση της προαναφερόμενης κατασκευής στην περιοχή της Βαλκανικής πρόκειται να αποδείξει την απώλεια της αμερικανικής ισχύος στην Ανατολική Μεσόγειο και ιδίως στο Αιγαίο Αρχιπέλαγος και την ανάδυση της γεωπολιτικής ισχύος της ιδιαιτέρως αγχίνου Γερμανίας και τον εμπορικών της σχέσεων όχι μόνο με τη Ρωσία αλλά και με την Κίνα, η οποία κάνει αισθητή την παρουσία της στη Χερσόνησο του Αίμου μέσω του «Νέου Δρόμου του Μεταξιού».

[1]Κατά την χρονική περίοδο 2005-2008. Τρέχουσα Πρέσβειρα των ΗΠΑ στη γείτονα είναι η Κέιτ Μαρί Μπερνς.

[2]1999: Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία.

2004: Βουλγαρία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία.

2009: Αλβανία, Κροατία.

2017: Μαυροβούνιο.

[3]Το τεύχος Απριλίου 2010.

