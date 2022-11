Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου επί σκηνής με το «ΙΝΚ» που ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα

photo by Julian Mommert

Φέτος, ο Δ. Παπαϊωάννου, artist in residence του Μεγάρου τα τελευταία πέντε χρόνια, επιστρέφει στο στούντιο και ολοκληρώνει το «ΙΝΚ» ενόψει της νέας του παγκόσμιας περιοδείας, η οποία αρχίζει τον Ιανουάριο του 2023 από την Αθήνα και θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 2024 . Το Μιλάνο, η Ρώμη, το Μόντρεαλ, το Εθνικό Θέατρο της Κορέας στη Σεούλ, το Sadler’s Wells στο Λονδίνο και η Μπιενάλε Χορού της Λυών είναι μόνο μερικοί από τους ενδιάμεσους σταθμούς του ταξιδιού αυτού, που έχει ως αφετηρία το Μέγαρο.

«Ένας από τους τέσσερις σπουδαιότερους χορογράφους της εποχής μας»

Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου θεωρείται «ένας από τους τέσσερις σπουδαιότερους χορογράφους της εποχής μας» (Le Figaro), «δεξιοτέχνης μάγος του θεάτρου και εικονοπλάστης» (The Times), «ο πιο πρωτότυπος χορογράφος του καιρού μας» (la Repubblica), «ένας δεξιοτέχνης των αντιφάσεων», οι δημιουργίες του οποίου «διασταυρώνουν την ομορφιά με την αποστροφή και το θαύμα με την κωμωδία» (The Guardian), αποτελώντας «πράξεις μιας καλλιτεχνικής μαγείας που γεννιέται μπροστά στα μάτια μας» (New York Times).