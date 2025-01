Ο διάβολος στη λευκή πόλη: Με Λεονάρντο Ντι Κάπριο η νέα ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε

Η νέα συνεργασία τους έχει τίτλο «Devil in the White City» και αφορά την κινηματογραφική μεταφορά του μπεστ σέλερ του Έρικ Λάρσον «Devil in the White City: Murder, Magic and Madness at the Fair That Changed America» (2004), που αφηγείται την απίστευτη ιστορία δύο ανδρών, ενός αρχιτέκτονα και ενός κατά συρροή δολοφόνου, που η μοίρα ένωσε με έναν παράξενο τρόπο.