Ο Drake απέσυρε την υποψηφιότητα του από τα βραβεία Grammy

Kevin Mazur via Getty Images for The Recording A Ο Drake λαμβάνει το βραβείο καλύτερου ραπ τραγουδιού για το «God's Plan» κατά τη διάρκεια των 61ων ετήσιων βραβείων GRAMMY στο Staples Center στις 10 Φεβρουαρίου 2019 στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια.