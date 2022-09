Ο κόσμος που ονειρεύτηκε ο Τραμπ σ' ένα βιβλιο

Η βιογραφία “Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America”, στις 607 σελίδες της ξεσκεπάζει τα ”άπλυτα” της κυβέρνησης Τραμπ μέσω από αναφορές βοηθών και συνεργατών του πρώην προέδρου στον Λευκό Οίκο ενώ ο ίδιος ο Τραμπ έδωσε τρεις συνεντεύξεις στην κ. Χάμπερμαν.