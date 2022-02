Ο Μακρόν υπόσχεται από 6 ως 14 νέους πυρηνικούς αντιδραστήρες εάν επανεκλεγεί πρόεδρος

POOL New via Reuters Ο Γάλλος Πρόεδρος Eμανουέλ Mακρόν εκφωνεί ομιλία στην κύρια μονάδα παραγωγής της GE Steam Power System, όπου αποκάλυψε τα σχέδια για την κατασκευή νέων πυρηνικών αντιδραστήρων στη χώρα ως μέρος της ενεργειακής στρατηγικής του για τη μείωση των εκπομπών της υπερθέρμανσης του πλανήτη, στο Μπελφόρ της Γαλλίας, 10 Φεβρουαρίου , 2022. Jean-Francois Badias/Pool via REUTERS

POOL New via Reuters French President Emmanuel Macron and French Finance Minster Bruno Le Maire visit the main production site of GE Steam Power System in Belfort, France, February 10, 2022. Jean-Francois Badias/Pool via REUTERS