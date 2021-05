«Ο μόνος τρόπος για διάλογο»: Μήνυμα Μητσοτάκη προς Άγκυρα ενόψει επίσκεψης Τσαβούσογλου

Anadolu Agency via Getty Images Η επίσκεψη του Μεβλούτ Τσαβούσογλου είναι πολύ πιθανό να αρχίσει με μία νέα θερμή χειραψία με το Νίκο Δένδια. Ωστόσο, η κατάληξή της είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθεί επί του παρόντος... (Photo by Cem Ozdel/Anadolu Agency via Getty Images)