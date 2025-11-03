Με λεπτομέρειες που σοκάρουν συνεχίστηκε σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας η δίκη του 43χρονου ηθοποιού, ο οποίος κατηγορείται για δύο απόπειρες βιασμού σε βάρος νεαρής γυναίκας, αδελφής γνωστής ηθοποιού με διεθνή καριέρα, καθώς και για τον βιασμό άλλης.

Σήμερα στο βήμα του δικαστηρίου ανέβηκε και κατέθεσε ως μάρτυρας η αδελφή της πρώτης καταγγέλλουσας, την οποία –σύμφωνα με την κατηγορία– ο 43χρονος είχε αποπειραθεί να βιάσει δύο φορές τον Δεκέμβριο του 2012.

Η συγκεκριμένη μάρτυρας είναι επίσης ηθοποιός με διεθνή καριέρα, η οποία υπήρξε ζευγάρι με τον κατηγορούμενο και τον είχε καταγγείλει και η ίδια για βιασμό. Η δική της καταγγελία, ωστόσο, τέθηκε στο αρχείο και δεν έφτασε ποτέ στο ακροατήριο.

Η νεαρή γυναίκα κατέθεσε σήμερα περιγράφοντας όχι μόνο το πώς ένιωσε όταν η μικρότερη αδελφή της τής εξομολογήθηκε ότι ο κατηγορούμενος την είχε κακοποιήσει, αλλά και τα όσα η ίδια έζησε όταν, όπως είπε, ο συγκεκριμένος άνδρας τη βίαζε ενώ είχαν σχέση. Στη δικαστική αίθουσα παρευρέθηκε και ο γνωστός σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος, με τον οποίο η μάρτυρας έχει συνεργαστεί. Η σύζυγος του κ. Λάνθιμου είναι επίσης μάρτυρας στην υπόθεση.

«Με την αδελφή μου είμαστε πολύ δεμένες. Θυμάμαι πάντα τους γονείς μου να ανησυχούν για εκείνη, είχε κατάθλιψη» είπε στην αρχή της κατάθεσής της η 33χρονη μάρτυρας, περιγράφοντας αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετώπισε η αδελφή της, φτάνοντας ακόμη και στο σημείο να αποπειραθεί να αυτοκτονήσει.

«Εκ των υστέρων κατάλαβα γιατί η αδελφή μου είχε αυτή τη συμπεριφορά. Ο κατηγορούμενος ήταν άνθρωπος εμπιστοσύνης, ήταν μέσα στο σπίτι μας. Βίαζε την αδελφή μου, κι αυτός ήταν ο λόγος που εκείνη ήταν χάλια…» συνέχισε η μάρτυρας, περιγράφοντας το σοκ που υπέστη όταν η αδελφή της αποφάσισε να της μιλήσει.

«Ήμουν σε σοκ… Πανικοβλήθηκα, ήταν πολλά τα περιστατικά» είπε, εξηγώντας πως αμέσως κάλεσε τον κατηγορούμενο. Εκείνος, σύμφωνα με την κατάθεσή της, όχι μόνο δεν αρνήθηκε την κακοποίηση, αλλά δεν καταλάβαινε και το λόγο της έντονης αντίδρασής της. «Μου έλεγε “ξέρεις πως είμαι, μου άρεσε το σώμα της, πώς κάνεις έτσι;” Δεν αρνήθηκε τίποτα, αλλά έκλαιγε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είναι πράγματα που προσπαθούμε τόσα χρόνια να τα ξεχάσουμε, γιατί μας έχει καταστρέψει. Αυτόν τον άνθρωπο τον είχαμε στην οικογένειά μας και οι γονείς μου τον βοηθούσαν στα πάντα…».

Στη συνέχεια, η νεαρή γυναίκα –εμφανώς φορτισμένη– μίλησε για την απόφαση να τον καταγγείλουν μετά το ξέσπασμα του κινήματος #MeToo. «Όταν έγιναν οι αποκαλύψεις, άρχισα να συζητώ με φίλους. Τότε πολλοί μου είπαν “έχω κι εγώ μια φίλη που της συνέβη κάτι παρόμοιο”. Σίγουρα έλαβα πληροφορίες για 10-15 κοπέλες», είπε.

Πρόεδρος: Προτρέψατε κάποιες γυναίκες να τον καταγγείλουν;

Μάρτυρας: Όχι, γιατί πριν το 2021 δεν το είχαμε κάνει ούτε εμείς για τον εαυτό μας…

Η 33χρονη ηθοποιός αναφέρθηκε και στη δική της κακοποίηση από τον κατηγορούμενο, με τον οποίο διατηρούσε σχέση. Όπως είπε, τον ερωτεύτηκε και τον θεωρούσε «μέντορα και δάσκαλο». «Θεωρούσα ότι αυτά που συνέβησαν σε εμένα έγιναν μόνο σε εμένα. Με υποχρέωνε να κάνουμε σεξ και να πω τον μονόλογο εκείνη την ώρα», περιέγραψε συγκινημένη, σημειώνοντας πως δεν είχε αντιληφθεί ότι είχε παρενοχλήσει και την ανήλικη αδελφή της.

«Μου ζητάτε να θυμηθώ γεγονότα πριν και μετά από πράγματα που δεν ήξερα… Εγώ θυμάμαι την ώρα του δικού μου βιασμού, τον πόνο, τα κλάματα…» είπε.

Πρόεδρος: Υπήρχε κάποιος άγραφος κώδικας πως οι κοπέλες στον χώρο αυτόν πρέπει να ανέχονται κάποια πράγματα;

Μάρτυρας: Υπήρχαν πολλοί κακοποιητικοί καθηγητές, αλλά να φτάσει κανείς σε βιασμό, όχι… Την πρώτη φορά ένιωσα πως μάλλον φταίω, πως το προκάλεσα με κάποιον τρόπο.