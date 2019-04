Ο Μπιλ και η Μελίντα Γκέιτς μοιράζονται τις δουλειές του σπιτιού

Ο ιδιοκτήτης της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς είναι παντρεμένος με την γυναίκα του Μελίντα, 25 χρόνια. Μπορεί να έχουν δημιουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα φιλανθρωπικά ιδρύματα στον κόσμο, γνωστό με το όνομα The Bill & Melinda Gates Foundation, μπορεί να έχουν ένα πολύ βεβαρυμένο πρόγραμμα στην καθημερινότητα τους, φροντίζουν όμως να μοιράζονται τις δουλειές του σπιτιού.

«Πρέπει να φροντίσεις η σχέση σου να έχει ισορροπία» πιστεύει η Γκέιτς. Οπως εξηγεί η ίδια, στην αρχισυντάκτρια του περιοδικού, Business Insider, Αλισσον Σοντέλ, κατά την διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε, για το βιβλίο της «The Moment of Lift: How Empowering Women Changes the World», αυτό είναι το κλειδί για ένα επιτυχημένο γάμο και αναγκαίο στοιχείο για την διάρκεια στην σχέση τους.

Η Μελίντα και ο Μπίλ Γκέιτς γνωρίστηκαν το 1987 στην Microsoft, σε επαγγελματικό δείπνο. Εχουν αποκτήσει τρία παιδιά, την Τζένιφερ, τον Ρόρι και την Φοίβη. Παρά λοιπόν το φόρτο εργασίας τους, φροντίζουν να πλένουν τα πιάτα της κουζίνας καθώς και να μοιράζονται όλες τις δουλειές τους σπιτιού.

Σύμφωνα με την Μελίντα μετά από σημαντικές συζητήσεις που είχε με τον σύζυγο της κατάφεραν να βρούν τις ισορροπίες στον γάμο τους, με μία από αυτές να είναι μέσα από το πλύσιμο των πιάτων. Μάλιστα η συγκεκριμένη συνήθεια προήλθε από ένα ξέσπασμα που είχε όταν μετά από ένα οικογενειακό τραπέζι, έμεινε μόνη να βάλει σε τάξη το χάος που επικρατούσε.

«Κανείς δεν φεύγει από την κουζίνα μέχρι να φύγω εγώ», είπε η Μελίντα Γκέιτς.

Αυτό τράβηξε την προσοχή ολόκληρης της οικογένειας και δημιούργησε μία παράδοση που συνεχίζεται κανονικά μέχρι σήμερα.

Πηγή: Business Insider