Ο Μπρους Σπρίνγκστιν με τη μπάντα του σε περιοδεία μετά από 6 χρόνια: Οι συναυλίες στην Ευρώπη

Όταν ερμήνευσε το «Last Man Standing» από το Letter to You για πρώτη φορά live -ένα τραγούδι που μιλά για τις αναμνήσεις του από τον Theiss και τη δύσκολη συνειδητοποίηση ότι πλέον είναι ο τελευταίος εν ζωή από τους Castiles- η αρένα σίγησε.

Όπως αναφέρει το Rolling Stone «Λίγοι καλλιτέχνες εκτός του Σπρίνγκστιν θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια τόσο ζεστή και εγκάρδια στιγμή στην αρένα ενός γηπέδου μπάσκετ…» Έπαιξε τα πάντα- «Because the Night», «She’s the One», «Wrecking Ball», «The Rising», «Badlands», «Glory Days», «Dancing in the Dark».