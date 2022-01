«Ο Νονός»: Νέο τρέιλερ για τα 50 χρόνια της θρυλικής ταινίας που επιστρέφει στις αίθουσες

Το «The Godfather» του Φράνσις Φορντ Κόπολα επιστρέφει στους κινηματογράφους της αλυσίδας AMC (αλλά και σε διεθνή διανομή) στις 24 Φεβρουαρίου με 4K Ultra HD κόπια και σε ψηφιακή έκδοση στις 22 Μαρτίου, γιορτάζοντας την 50η επέτειο από την κυκλοφορία της.

Η Paramount έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο τρέιλερ της αποκατεστημένης κόπιας, που είναι αποτέλεσμα εξαντλητικής εργασίας, με περισσότερες από 1.000 ώρες μοντάζ για color correction (διόρθωση χρωμάτων), αλλά και ψηφιοποίηση του ήχου, δηλαδή, αποκατάστασης των μονοφωνικών track, που έρχονται να προστεθούν στις 4.000 ώρες για την εν γένει επεξεργασία και αποκατάσταση του φιλμ.

Και οι τρεις ταινίες αποκαταστάθηκαν ψηφιακά υπό την επίβλεψη του Κόπολα.

Η κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος του Mario Puzo -η πρώτη ταινία έκανε πρεμιέρα στις αίθουσες το 1972 και θεωρείται μία από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών- αφηγείται την άνοδο και την πτώση της φαμίλιας Κορλεόνε, πατριάρχης της οποίας ήταν ο Βίτο Κορλεόνε (Μάρλον Μπράντο) και τη μεταμόρφωση του βενιαμίν της οικογένειας Μάικλ (Αλ Πατσίνο) από απρόθυμο αουτσάιντερ σε αδίστακτο αφεντικό της μαφίας.

«Είμαι πολύ περήφανος για τον ”Νονό”, που σίγουρα καθόρισε το ένα τρίτο της δημιουργικής μου πορείας», δήλωσε ο Κόπολα, προσθέτοντας για το tribute των 50 χρόνων ότι το «“Mario Puzo’s The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone” αποτυπώνει τόσο το πνεύμα του συγγραφέα όσο και το αρχικό όραμα μου για την επική τριλογία μας».

Με πληροφορίες από Variety