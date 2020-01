Ο οίκος Gucci παρουσιάζει το αντιδραστικό παιδί που κρύβεται μέσα μας στην Milan Men's Fashion Week

Ο οίκος Gucci έκλεισε την Εβδομάδα Μόδας Ανδρών του Μιλάνου γιορτάζοντας την παιδική ηλικία.

Η παρουσίαση ρούχων που έμοιαζαν παιδικά είχε μια αλληγορική σημασία. Ο Αλεσάντρο Μισέλ, σχεδιαστής του οίκου, ήθελε να αμφισβητίσει τα στερεότυπα του ανδρικού ντυσίματος.

«Η παιδική ηλικία συμπίπτει με μια ανέμελη εποχή όπου ο καθένας μπορεί να είναι ο εαυτός του. Οταν μεγαλώνεις σου βάζουν περιορισμούς στο ντύσιμο (και παντού) ανάλογα με το φύλο», εξηγεί ο Μισέλ.

Τα μοντέλα περπάτησαν γύρω από ένα γιγάντιο εκκρεμές υπό τους ήχους του «Sweet Dreams» από τον Μέριλιν Μάνσον, σε ένα ταξίδι στο παρελθόν.

Το σόου «Rave Like You Are Five», περιείχε κάποια κλασικά κομμάτια Gucci, όπως τα μοκασίνια, ο μπερές και οι κοντές ζακέτες. Ωστόσο, εμπνευσμένος από βιτρίνες παιδικών καταστημάτων - όπως λέει ο Μισέλ - εμπλούτισε τα look με πλεκτές κάλτσες, τζιν με λεκέδες από γρασίδι, χρωματιστά πουλόβερ και τσάντες κολατσιού.

Τα look είχαν αναφορές από σταρ όπως ο Ντέιβιντ Μπόουι (μεταλλικές λεπτομέρειες), ο Κερτ Κομπέιν (oversized τζιν και πουλόβερ), η Κόρτνεϊ Λαβ (λεοπάρ παλτό). Ετσι, έδωσε μια rock, 90′s νότα στο σόου.