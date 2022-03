Ο Όλιβερ Στόουν αλλάζει στάση και επικρίνει τον Πούτιν για την εισβολή στην Ουκρανία

via Associated Press

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης πήγε στη Ρωσία και πήρε συνέντευξη από τον Βλαντιμίρ Πούτιν για ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο « The Putin Interviews », το οποίο προβλήθηκε στο Showtime το 2017.

Ο Όλιβερ Στόουν, ο οποίος υπηρέτησε στον πόλεμο του Βιετνάμ, έχει γυρίσει ταινίες που ασκούν έντονη κριτική στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών (W., JFK και Nixon), στα ΜΜΕ (Natural Born Killers, Talk Radio) και την αμερικανική παρέμβαση στο εξωτερικό (Platoon, Born on the Fourth of July). Έχει κάνει επίσης σειρά ντοκιμαντέρ με πρωταγωνιστές αμφιλεγόμενους παγκόσμιους ηγέτες όπως ο Πούτιν, ο Φιντέλ Κάστρο και ο Λούλα ντα Σίλβα.