O Παναγιώτης Ροϊλός για τις απαρχές νεοελληνικής λογοτεχνίας και κουλτούρας στο Χάρβαρντ

«On the Beginnings of Modern Greek Cultural History: Boundaries, Ideological Constructions and Methodological Suggestions» («Στις απαρχές της Μοντέρνας Ελληνικής Πολιτιστικής Ιστορίας: Σύνορα, Ιδεολογικές Δομές και Προτάσεις ως προς την Μεθοδολογία»), είναι ο τίτλος της διάλεξης του δρ. Παναγιώτη Ροϊλού, καθηγητή Ελληνικών Σπουδών, κατόχου της Εδρας Γ. Σεφέρη στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022 στις 12 μ.μ. (τοπική ώρα).