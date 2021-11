Ο Πολ Σάιμον αποσύρεται από τη δισκογραφία: «Με το άλμπουμ Stranger than Stranger τελείωσα»

Ian Gavan via Getty Images (Photo by Ian Gavan/Getty Images)

Παρότι δεν έχει γράψει μια «κανονική» αυτοβιογραφία, ο Πολ Σάιμον συνεργάστηκε με τον Μάλκολμ Γκλάντγουελ και τον αρθρογράφο των New York Times, Μπρους Χέντλαμ για την «audio biography» του, με τίτλο «Miracle and Wonder: Conversations with Paul Simon». Σε απόσπασμα το οποίο δημοσιεύει το περιοδικό Rolling Stone, o Σάιμον μιλά για την απόφασή του να βάλει τελεία στη δισκογραφική του δραστηριότητα. «Αφότου τέλειωσα το άλμπουμ (σ.σ. του 2016) Stranger than Stranger, ήταν στην κυριολεξία σαν ένα κλικ που έλεγε “τέλειωσα, νομίζω ότι τέλειωσα”. Είπα “δεν νομίζω ότι μπορώ αυτό να το κάνω καλύτερα απ′ ό,τι το κάνω τώρα”. Νομίζω ότι μπορώ να το κάνω το ίδιο καλά, αλλά μου παίρνει τυπικά τρία χρόνια να κάνω αυτού του είδους τα άλμπουμ. Και μιας και δεν νομίζω ότι μπορώ να κάνω ένα άλμπουμ καλύτερα απ′ ό,τι το κάνω τώρα, πιστεύω ότι μάλλον θα ξοδέψω τα τρία χρόνια μου σε ταξίδια» λέει ο 80χρονος Πολ Σάιμον. «Σκέφτομαι ότι το μόνο λογικό που περνάει απ′ το μυαλό μου για να κάνω καλύτερη μια μελλοντική δουλειά είναι να κατεβάσω τον διακόπτη του πώς κάνω σήμερα τα πράγματα, μια διαδικασία που εξελίσσεται από τότε που ήμουν 12 χρονών. Θά ’πρεπε να σκεφτώ ότι θα ήταν κάτι στενόχωρο. Αδερφάκι μου... τερμάτισες. Έχει κάτι τρομακτικό όλο αυτό. Αλλά δεν αισθάνθηκα καθόλου στενοχώρια. Αισθάνθηκα μια χαρά -καταλαβαίνεις, χαρά» εξομολογείται.

Michael Ochs Archives via Getty Images Photo of Paul Simon Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images

Το «Miracle and Wonder: Conversations with Paul Simon» είναι μια σειρά εννέα ηχογραφήσεων για όλες τις περιόδους της ζωής και καριέρας του Πολ Σάιμον και περιλαμβάνει κλασικά τραγούδια όπως το «The Boxer» και το «Graceland» αλλά και το καινούργιο τραγούδι «Seven Psalms» που είναι σε εξέλιξη. Οι ηχογραφήσεις έγιναν σε διάφορα σημεία, από την πίσω αυλή του σπιτιού του μέχρι τα βουνά της Χαβάης. Εκτός από τις φωνές του Σάιμον, του Γκλάντγουελ και του Χέντλαμ ακούγονται και οι φωνές του Στινγκ, του Χέρμπι Χάνκοκ, της σοπράνο Ρενέ Φλέμινγκ, της Ροζάν Κας (κόρης του Τζόνι Κας), του Τζεφ Τουίντι.

Chris Walter via Getty Images Πολ Σάιμον και Αρτ Γκαρφάνκελ, 1977 (Photo by Chris Walter/WireImage)

Τραγουδιστής και τραγουδοποιός, με μία μεγάλη καριέρα που εκτείνεται σε επτά δεκαετίες, ο Πολ Σάιμον (που τον περασμένο Απρίλιο πούλησε τα δικαιώματα των τραγουδιών του στη Sony Music), γνώρισε στην αρχή της πορείας τη φήμη με το ντουέτο Simon & Garfunkel (αρχικά γνωστό ως Tom & Jerry), το οποίο δημιούργησε το 1956 μαζί με τον Αρτ Γκαρφάνκελ. Ο Σάιμον ήταν εκείνος που έγραψε σχεδόν όλα τα τραγούδια της θρυλικής μπάντας, συμπεριλαμβανομένων των τριών μεγάλλων επιτυχιών, που έφτασαν στο Νο.1 των αμερικανικών τσαρτ «The Sound of Silence» (1964), «Mrs. Robinson» και «Bridge over Troubled Water». Οι δρόμοι τους χώρισαν τη δεκαετία του ’70 μετά από ομηρικούς καυγάδες.