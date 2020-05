Ο ρατσισμός καίει τις ΗΠΑ: Οι διαδηλώσεις για τον Φλόιντ σε φωτογραφίες

ASSOCIATED PRESS Πολυκατοικία στις φλόγες στη Μινεάπολη (Mark Vancleave/Star Tribune via AP)

Η Μινεσότα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η Αμερική «δεν μπορεί να αναπνεύσει». Όλα ξεκίνησαν από τον θάνατο του Τζόρτζ Φλόιντ, του αφροαμερικανού που πέθανε όταν αστυνομικός του πίεζε με το γόνατό του τον λαιμό του. Τα τελευταία του λόγια ήταν «Δεν μπορώ να αναπνεύσω» (I can’t breathe). Ίδια τελευταία λόγια με του Έρικ Γκάρνερ, του αφροαμερικανού που είχε πεθάνει από ασφυξία το 2014 στη Νέα Υόρκη, πάλι κατά τη διάρκεια της σύλληψής του από λευκούς αστυνομικούς.

Τώρα οι ΗΠΑ φλέγονται, με διαδηλώσεις σε διάφορες πόλεις, φωνάζοντας το σύνθημα Black Lives Matter («Οι ζωές των μαύρων μετράνε»). Οι διαδηλώσεις επεκτάθηκαν και σε πολλές άλλες πόλεις των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων η Νέα Υόρκη, η Αλμπουκέρκ και το Κολόμπους του Οχάιο.

