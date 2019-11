Ο τενόρος Χοσέ Κούρα στην Αθήνα - Ένα εορταστικό γκαλά με αγαπημένες άριες και κλασικά τραγούδια

Εκτός της πλούσιας δισκογραφίας του με κλασική μουσική, ιδιαίτερη επιτυχία έχουν και οι δισκογραφικές συνεργασίες του – σε τραγουδιστικά ντουέτα σύγχρονης μουσικής – με κορυφαίες σοπράνο της εποχής μας, όπως η Βρετανίδα Σάρα Μπράιτμαν (π.χ. Just show me how to love you, Τhere for me) και η Πολωνή Εύα Μαλάς-Γκοντλέβσκα (π,χ, Song of love, EmOcean κά.). Έχει τιμηθεί με σειρά διακρίσεων και βραβείων σε όλο τον κόσμο. Μεταξύ αυτών και με το 1ο βραβείο Operalia του Διεθνούς Διαγωνισμού Τραγουδιστών Όπερας “Πλάθιδο Ντομίγκο” το 1994. Το 2007 ο Χοσέ Κούρα διορίστηκε επισκέπτης καθηγητής της Βασιλικής Μουσικής Ακαδημίας του Λονδίνου.

Πιστεύει πως «ο καλλιτέχνης γεννιέται… Από εκεί και πέρα το μόνο που του μένει να κάνει είναι να ανακαλύψει αυτό που φέρει ερχόμενος στη ζωή. Μπορεί ο οποιοσδήποτε να φθάσει στο σημείο να δημιουργήσει τεχνητά διαμάντια, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί να δημιουργήσει και αληθινά. Το αληθινό διαμάντι το δημιουργεί μόνο η φύση…»