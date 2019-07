Ο «θάνατος» του Ερντογάν, τα fake news και η αρχαία εβραϊκή προφητεία

Οι φήμες ήθελαν τον Τούρκο πρόεδρο να πεθαίνει από καρδιακή προσβολή με τους γιατρούς να παλεύουν να τον σώσουν, όπως αναφέρθηκε στο Alraees News (http://www.alraeesnews.com/31819). Τις φήμες διέψευσε κατηγορηματικά η ιστοσελίδα «Arab Turk», η οποία επικαλείται και προεδρική πηγή. «Οι φήμες περί θανάτου είναι αβάσιμες» σημειώνει, με την Άγκυρα, πάντως, να μην είχε ακόμη προβεί σε επίσημη διάψευση. Τα σενάρια περί απώλειας του «Σουλτάνου» φέρεται να ξεκίνησαν μετά την είσοδο Κούρδων στην εβραϊκή γλώσσα στη Wikipedia, όπου έβαλαν ημερομηνία για το θάνατο του Ερντογάν, και έτσι η φήμη διαδόθηκε αστραπιαία μέσω των social media.

Πιο συγκεκριμένα όμως όλα ξεκίνησαν την Παρασκευή 19 Ιουλίου όταν η σελίδα Breaking Israel News ανέφερε σε σχετικό ρεπορτάζ πως σύμφωνα με μια αρχαία εβραϊκή προφητεία, η σεληνιακή έκλειψη που συνέβη την προηγούμενη Τρίτη 16 Ιουλίου στον εβραϊκό μήνα Tammuz, θα έφερνε το θάνατο ενός Σουλτάνου.

Η προφητεία βέβαια έχει τη σημασία της αν δεχτούμε ότι ο πρόθυμος πατροκτόνος εμφανίζεται το άλλοτε αγαπημένο παιδί του Ερντογάν, ο Αλί Μπαμπατζάν, ο πρώην τσάρος της τουρκικής οικονομίας που μοιάζει να απειλεί τον Ερντογάν από τα δεξιά.

Μάλιστα ιδιαίτερη αίσθηση έχει προκαλέσει το άρθρο του δημοσιογράφου Στέφαν Σταρ, ειδικού σε θέματα Μέσης Ανατολής, στην εφημερίδα The Arab Weekly και τίτλο:Is Ali Babacan the man to finally take on Erdogan?

Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα στην αντιπαράθεση Ερντογάν Μπαμπατζάν, το σίγουρο είναι πως στο ενδιάμεσο θα δούμε τον Τούρκο πρόεδρο να επιτίθεται στους Κούρδους κατά την πάγια τακτική του.

