«Πιστεύουμε ότι η πιο ρεαλιστική λύση στο Κυπριακό είναι η συνύπαρξη δύο κρατών στο νησί», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος συναντήθηκε σήμερα (13/11) με τον νέο ηγέτη του ψευδοκράτους, Τουφάν Ερχιουρμάν.

Εξέφρασε την πρόθεσή του να συνεχίσει «με αποφασιστικότητα» τον κοινό αγώνα με τον Ερχιουρμάν για «μια δίκαιη και διαρκή λύση» που να αντανακλά τις «πραγματικότητες» της Κύπρου.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına seçilmesini müteakip ilk resmî yurt dışı ziyareti vesilesiyle Sayın Tufan Erhürman’ı Ankara’da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duydum.



Sayın Cumhurbaşkanı’na yeni görevinde Cenab-ı Allah’tan muvaffakiyetler diliyorum.… pic.twitter.com/5upE54wzZP — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 13, 2025

Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε πως το Κυπριακό παραμένει άλυτο επειδή, όπως είπε, «η ελληνοκυπριακή πλευρά αρνείται να αναγνωρίσει την κυρίαρχη ισότητα των Τουρκοκυπρίων και δεν επιθυμεί να μοιραστεί εξουσία και οικονομική ευημερία».

Κατηγόρησε επίσης το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση για «λάθη του παρελθόντος», αναφερόμενος στην ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ παρά την απόρριψη του Σχεδίου Ανάν.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Τουφάν Ερχιουρμάν

Ο Ερντογάν τόνισε ότι η εφησυχασμός που δόθηκε στην ελληνοκυπριακή πλευρά από τις λανθασμένες αποφάσεις του παρελθόντος έχει οδηγήσει τους Τουρκοκύπριους να υποφέρουν από ατελείωτες παραβιάσεις δικαιωμάτων στην ίδια τους την πατρίδα.

«Πιστεύουμε ότι η πιο ρεαλιστική λύση στο Κυπριακό έγκειται στη συνύπαρξη δύο κρατών στο νησί.[…] Θα συνεχίσουμε τις ειλικρινείς μας προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση».

«Το έχω ξαναπεί: ‘Δεν μπορείς να στεγνώσεις τα ρούχα του σήμερα με τον χθεσινό ήλιο’. Το να προσπαθείς να σκάψεις μια τρύπα με την παλιομοδίτικη σοφία δεν θα μας οδηγήσει πουθενά», είπε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος.

Τι δήλωσε ο «πρόεδρος» της ΤΔΒΚ

Από τη μεριά του, ο «πρόεδρος» της ΤΔΒΚ, Τουφάν Ερχιουρμάν, δήλωσε: «Η Τουρκία είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες σήμερα, όπως ήταν και χθες, σε όλες τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού».

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Τουφάν Ερχιουρμάν

Επεσήμανε ότι «ο οπλισμός στο νότιο τμήμα της Κύπρου και στην περιοχή αυξάνεται μέρα με τη μέρα».

Υπογράμμισε, ότι «είναι αδύνατο να αγνοηθεί η βούληση του τουρκοκυπριακού λαού σε θέματα όπως η ενέργεια, οι υδρογονάνθρακες, οι θαλάσσιες δικαιοδοσίες και οι εμπορικές οδοί, που αφορούν ολόκληρο το νησί της Κύπρου και όλους όσους ζουν σε αυτό».

Απεργία πείνας από Κύπριους φοιτητές για την επέτειο ανακήρυξης του ψευδοκράτους

Κύπριοι φοιτητές πραγματοποιούν διαμαρτυρία έξω από το τουρκικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη, στήνοντας αντίσκηνα και πανό και στέλνοντας μήνυμα ότι η μόνη αποδεκτή λύση στο Κυπριακό είναι η απελευθέρωση των κατεχομένων.

Πανό των απεργών πείνας στη Θεσσαλονίκη

Οι φοιτητές δηλώνουν πως θα παραμείνουν στο σημείο έως το Σάββατο, πραγματοποιώντας απεργία πείνας, ενώ τότε θα γίνει και πορεία διαμαρτυρίας στο κέντρο της πόλης, με τελική στάση το τουρκικό προξενείο, όπου θα καταθέσουν ψήφισμα.

Αντίσκηνα έχουν στήσει έξω από το Τουρκικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη οι φοιτητές-απεργοί πείνας

Ο πρόεδρος της ΠΕΟΦ, Παύλος Παπαδόπουλος, εξήγησε ότι η κινητοποίηση γίνεται για να καταδικαστεί η παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους, η οποία συμπληρώνει 42 χρόνια, αλλά και για να απορριφθεί η πρόταση λύσης της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, την οποία οι φοιτητές θεωρούν μη βιώσιμη και άδικη για τον κυπριακό λαό.

(Με πληροφορίες από thestival.gr)