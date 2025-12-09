Μετά την πτώση του καθεστώτος Ασάντ η Τουρκία αναμένεται να παίξει σημαντικό στρατιωτικό και πολιτικό ρόλο στη Συρία, και θα επωφεληθεί τα οικονομικά προνόμια από τα συμβόλαια ανοικοδόμησης της Συρίας. Ο Τούρκος αρχηγός πληροφοριών, μαζί με τον σύμμαχο του Κατάρ ήταν οι πρώτοι που επισκέφθηκαν τη Δαμασκό, συνοδευόμενοι από τον ίδιο τον τζιχαντιστή νέο ηγέτη της χώρας Al-Joulani. Η Τουρκία αναμένεται να παρέμβει σε κάθε είδους διαπραγματεύσεις του νέου καθεστώτος με τους Κούρδους και να μπλοκάρει κάθε προσπάθεια των Κούρδων για αυτόνομη παρουσία, κυρίως εγγύς των τουρκικών συνόρων. Οπωσδήποτε μια συνεχής και ευρεία στρατιωτική παρουσία είναι δαπανηρή για τη Τουρκία, με τις τρέχουσες οικονομικές δυσχέρειες.

Η παρουσία της Αμερικής μπλοκάρει τα αποθέματα πετρελαίου της Βορειοανατολικής Συρίας , που η Αμερική προορίζει για ίδιο όφελος, όπως επίσης βάζει φρένο σε μεγαλόπνοες επιδιώξεις του Ερντογάν για τη περιοχή. Εν πάση περιπτώσει η Τουρκία αναμένεται σε βάθος χρόνου να ενισχύσει τον ρόλο της στη περιοχή και να προσθέσει την Συρία στη σφαίρα της επιρροής της.

Στο μέλλον η Τουρκία αναμένεται να ενεργοποιήσει τους Τζιχαντιστές στην περιοχή, ώστε να διατηρήσει μια διαρκή κατάσταση ελεγχόμενου χάους, που θα κρατήσει το Ισραήλ εκτός της περιοχής. Η κατάσταση αυτή είναι πολύ πιθανόν να αποσταθεροποιήσει και το Ιράκ, ώστε να έχει η Τουρκία λυμένα τα χέρια της για επιδρομές στα Βόρεια της χώρας αυτής.

Ελέγχοντας τη Συρία η Τουρκία θα έχει τη δυνατότητα να διαπραγματεύεται συμφωνίες με δυνάμεις, όπως για παράδειγμα το Ιράν και η Ρωσία, που βλέπουν γεωστρατηγικά επωφελή τη παρουσία τους στη Συρία. Μέσω διαπραγματεύσεων είτε με το νέο καθεστώς είτε με άλλες ευρύτερες συμφωνίες η Τουρκία μπορεί να γίνει κλειδοκράτορας της περιοχής, περιορίζοντας την πρόσβαση της Ρωσίας στην ευρύτερη περιοχή της Αφρικής. Όπως επίσης θα επεκτείνει την επιρροή της στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου αναμένεται να αναμετρηθεί με την Ελλάδα, τη Κύπρο και το Ισραήλ σε διεκδικήσεις εδαφών και πόρων πολύ περισσότερο και εντονότερα απ’ ότι μέχρι τώρα.

Η Τουρκία επιδιώκει επίσης να αντικαταστήσει το Ιράν σαν πάτρωνας της Χαμάς και να χρησιμοποιήσει τη Συρία για μεταφορά όπλων και εφοδίων στη Γάζα. Ο Ερντογάν επί μακρόν έχει αναμετρηθεί με το Ιράν και τις χώρες του κόλπου, σαν πρωτεργάτης της Παλαιστινιακής υπόθεσης, ειδικά με την αντιισραήλ ρητορική του. Η Τουρκία έχει ήδη μια μικρή παρουσία Μουσουλμανικής αδελφότητας στο Λίβανο ( Τρίπολη ). Μπορεί εκεί να ενεργοποιήσει μερικά από τα στοιχεία των Sunni και να ισχυροποιήσει τη θέση της, κάνοντας συμμαχίες κα με χριστιανικά στοιχεία, ώστε να ακυρώσει την πρωτοπορία της Χεζμπολάχ.

Η Τουρκία θα μπορεί επίσης να κινηθεί περισσότερο επιθετικά στην Υεμένη, προωθώντας τις θέσεις της μουσουλμανικής αδελφότητας και κλείνοντας συμφωνίες με φυλές φίλα προσκείμενες στην μουσουλμανική αδελφότητα.

Ο Ερντογάν λοιπόν βλέπει να κτίζει προοπτικές ώστε να μεταπέσει από μεσαία μέση δύναμη, που τα πρόσφατα χρόνια έχει καταντήσει να είναι παρίας με την αποξένωση μεταξύ των μελών του ΝΑΤΟ των χωρών του Κόλπου και ακόμη των αφρικανικών κρατών, λόγω του επιθετικού νεοοθωμανικού θρησκευτικού εθνικισμού, σε ηγεμόνα που θα μπορεί να ανταγωνίζεται το Ιράν. Η δε χώρα του να γίνει δύναμη που να εκτιμάται σε κάθε πολιτική ή στρατιωτική σύνοδο.

Η επέκταση της παρουσίας της χώρας στην ευρύτερη περιοχή, θα μπορούσε να του εξασφαλίσει φυσικούς πόρους και να τον βοηθήσει να ενισχύσει την πενιχρή οικονομία της χώρας, μεταβάλλοντας την Τουρκία από χώρα περιορισμένης διπλωματικής επιρροής σε φτωχά κράτη όπως η Σομαλία και το Πακιστάν, σε έναν πραγματικό οικονομικό καταλύτη.-

Ο Γεώργιος Γκορέζης είναι Υποστράτηγος ε.α., αρθρογράφος, συγγραφέας.