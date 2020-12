Ο Τομ Χανκς αποκάλυψε την εξομολόγηση της Πρισίλα Πρίσλεϊ για τον μάνατζερ του Έλβις

Barcroft Media via Getty Images

Σε συνέντευξη του στο The Late Show του Στίβεν Κολμπέρ για την προώθησης της νέας ταινίας του «News of the World» (τα δικαιώματα της οποίας αγόρασε το Netflix), ο Τομ Χανκς μίλησε μεταξύ άλλων και για τον ρόλο του ως Τομ Πάρκερ.

Ο Αμερικανός ηθοποιός υποδύεται τον μάνατζερ του Έλβις Πρίσλεϊ, Τομ Πάρκερ, γνωστό με το προσωνύμιο ο «συνταγματάρχης», στην νέα ταινία του Μπαζ Λούρμαν «Elvis», τα γυρίσματα της οποίας ξεκίνησαν τον περασμένο Μάρτιο, διακόπηκαν όταν ο Χανκς βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και ολοκληρώθηκαν με καθυστέρηση μερικών μηνών.

Προκειμένου να αποκτήσει μία καλύτερη εικόνα του (αμφιλεγόμενου) προσώπου το οποίο θα υποδυόταν, ενός ανθρώπου ο οποίος υπήρξε απολύτως καθοριστικός στην καριέρα και τη ζωή του Έλβις, ο Τομ Χανκς συνάντησε την Πρισίλα Πρίσλεϊ, σύζυγο του Έλβις, από το 1967 μέχρι το 1973 και μητέρα της κόρης του, Λίσα - Μαρί.

Το δείπνο ωστόσο, επιφύλαξε μία έκπληξη.