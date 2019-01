Ο Τζόνι Μαρ στο Release Athens

Το setlist του συνήθως περιλαμβάνει τραγούδια από κάθε περίοδο της απίστευτα γεμάτης καριέρας του, από τις προσωπικές δουλειές του («Easy Money», «Hey Angel», «The Messenger», «Rise») μέχρι τους δίσκους των Smiths, από τους οποίους συχνά παίζει κλασσικά κομμάτια, όπως τα «Bigmouth Strikes Again», «How Soon Is Now?», «There Is A Light That Never Goes Out», «The Headmaster Ritual», «Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me», «You Just Haven’t Earned It Yet Baby», «Panic», ενώ από το set δεν λείπουν και κάποια κομμάτια των Electronic, όπως τα υπέροχα «Getting Away With It» και «Get The Message».

Τραγούδια που πιθανότατα θα παίξει και στην Αθήνα.