Ο Βιμ Μέρτενς επιστρέφει για δύο συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Ο συνθέτης Βιμ Μέρτενς, ένας από τους κορυφαίους σύγχρονους δημιουργούς παγκοσμίως, έρχεται στην Ελλάδα για δύο συναυλίες, στο Βασιλικό Θέατρο της Θεσσαλονίκης (21 Οκτωβρίου) και στο Παλλάς στην Αθήνα (22 Οκτωβρίου).

Πιστός στις επαναλαμβανόμενες δομές του, έχει καταφέρει να διαδώσει τη μινιμαλιστική μουσική σε απρόσμενους χώρους και να την κάνει δημοφιλή σε «ανυποψίαστα» κοινά, χάρη στην ιδιαίτερη μελωδική ευαισθησία, που διαπερνά όλες τις συνθέσεις του, και στο χαρακτηριστικό ηχόχρωμα της φωνής του, ένα φαλτσέτο που μοιάζει να βγαίνει από το ίδιο το πιάνο και που ταυτόχρονα «σπα» τις νόρμες της σύγχρονης μουσικής.

Ο Φλαμανδός συνθέτης, που «δεν είναι αρκετά κλασσικός για τους λάτρεις της κλασικής μουσικής και ταυτόχρονα είναι πολύ κλασικός για τον κόσμο της ποπ», σε ένα χρόνο θα γιορτάσει τα 40 χρόνια μία πολύ παραγωγικής καριέρας.

Από τις αρχές των ’80s, ο πολυπράγμων συνθέτης, μουσικολόγος, κοντρα-τενόρος, κιθαρίστας και πιανίστας Βιμ Μέρτενς έχει καταφέρει να αποκτήσει απήχηση σε ένα ευρύ κοινό λειτουργώντας πάντα με επίκεντρο το μινιμαλισμό και θέτοντας τη μουσική, σα μία βασική ανθρωπινή εκφραστική ανάγκη.

Στη δισκογραφία του καταγράφονται γύρω στα 70 άλμπουμ, μερικά από τα οποία έχουν αποκτήσει σχεδόν κλασική υπόσταση. Από τη μουσική επένδυση της παράστασης The Power of Theatrical Madness του Γιαν Φαμπρ (1984) και της βραβευμένης ταινίας The Belly of An Architect/ Η κοιλιά του αρχιτέκτονα (1987) του Πίτερ Γκριναγουέι μέχρι τους κλασσικούς πια δίσκους μινιμαλιστικής σύνθεσης - ορόσημο στην καριέρα του ίδιου, Vergessen (1982), Struggle for pleasure (1983) και Maximizing the Audience (1985) - το πρώτο άλμπουμ στο οποίο πρόσθεσε φωνή, τη δική του.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Μέρτενς ουδέποτε επανέλαβε μουσικές φόρμες επειδή ήταν επιτυχημένες ή τυποποιήθηκε για χάρη της εμπορικής απήχησης.

Από τις Πολιτικές Επιστήμες μέχρι την «Αμερικανική Μινιμαλιστική Μουσική»

Γεννήθηκε στο Νέερπελτ του Βελγίου το 1953 και ξεκίνησε να μαθαίνει κιθάρα στα οκτώ του χρόνια και μετά από 10 χρόνια συνεχούς ενασχόλησης με τη μουσική, παίρνει το πρώτο του πτυχίο το 1975 -κόντρα στο αναμενόμενο- στις Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες, αναζητώντας την απάντηση στο «τι τελικά καθορίζει τα ιστορικά γεγονότα, ποιοι είναι οι παράγοντες, ποιά είναι τα στοιχεία που κινούν την ιστορία» αντιλαμβανόμενος ότι όλες οι μορφές τέχνης, αλλάζουν και διαμορφώνονται ακολουθώντας τα ιστορικά γεγονότα.