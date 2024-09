Ο Γκάνταλφ στη νέα ταινία The Lord Of The Rings; - Τι αποκάλυψε ο Ίαν ΜακΚέλεν

New Line via Getty Images

New Line via Getty Images

Συζητώντας το ενδεχόμενο να εμφανιστεί στη νέα ταινία «Lord of the Rings: The Hunt for Gollum», τη σκηνοθεσία της οποίας ανέλαβε ο Άντι Σέρκις που υποδύθηκε το Γκόλουμ, ο ΜακΚέλεν σχολίασε ότι «αν μπορώ να το κάνω, δεν αφήνω κανέναν άλλον να φορέσει το μυτερό καπέλο και το μούσι».