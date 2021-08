ΟΗΕ: Οι άνθρωποι φταίμε για την κλιματική αλλαγή

SEAN DAVEY via Getty Images

SEAN DAVEY via Getty Images Παιδιά με μάσκες στη Νότια Νέα Ουαλία της Αυστραλίας.

NurPhoto via Getty Images Παιδιά παίζουν στη μολυσμένη ακτή της Μανίλα στις Φιλιππίνες (26/7).

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προωθεί μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση μιας απειλής που ο προκάτοχός του, Ντόναλντ Τραμπ, όχι μόνο αγνόησε, αλλά απέρριψε ως φάρσα. Το θανατηφόρο κύμα καύσωνα που έπληξε τον Βορειοδυτικό Ειρηνικό και τον Καναδά τον περασμένο μήνα, για παράδειγμα, θα ήταν «ουσιαστικά αδύνατο» χωρίς την κλιματική αλλαγή που προκλήθηκε από τον άνθρωπο, κατέληξε μια πρόσφατη μελέτη.

Η κλιματική κρίση επηρεάζει την παρούσα στιγμή τον καιρό σε «κάθε περιοχή σε όλο τον πλανήτη», από τα εξαντλητικά κύματα καύσωνα και την ιστορική ξηρασία έως τους πιο έντονους τροπικούς κυκλώνες και τα φαινόμενα βροχοπτώσεων, ανέφερε η IPCC, μια εικόνα που υπογραμμίζεται από τις θανατηφόρες πυρκαγιές που σαρώνουν αυτήν τη στιγμή μεγάλες περιοχές της Τουρκίας και της Ελλάδας αλλά και την υπόλοιπη νότια Ευρώπη.

«Αυτά τα λυπηρά γεγονότα προκαλούν ήδη μεγάλο πόνο», δήλωσε ο Andrew Dessler, επιστήμονας του κλίματος στο Texas A&M University. «Αλλά θα γίνουν πολύ χειρότερα στο μέλλον. Οι επιπτώσεις που βλέπουμε σήμερα συμβαίνουν μόνο με 1 ° C θέρμανσης. Μέχρι το τέλος του αιώνα, θα βιώσουμε θέρμανση 3 ° C (5,4 ° F), η οποία θα συνοδεύεται από τόσο σοβαρές επιπτώσεις σε σημείο που θα μιλάμε για τον τυφώνα Harvey, τον καύσωνας [του Βορειοδυτικού Ειρηνικού] και τις πυρκαγιές στη Καλιφόρνια ως «παλιές, καλές ημέρες. »

Η ανθρώπινη δραστηριότητα, κυρίως η καύση ορυκτών καυσίμων, έχει ήδη ανεβάσει τη μέση παγκόσμια θερμοκρασία περίπου 1,1 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα επίπεδα της εποχής πριν από τη βιομηχανική επανάστασταη και οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα της Γης είναι οι υψηλότερες που υπήρξαν ποτέ σε τουλάχιστον 2 εκατομμύρια χρόνια. Η IPCC και η επιστημονική κοινότητα γενικότερα έχουν προειδοποιήσει ότι ο περιορισμός της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1,5 βαθμούς Κελσίου - ο στόχος δηλαδή της συμφωνίας -ορόσημο του Παρισιού για το κλίμα - είναι ζωτικής σημασίας για την αποτροπή πιθανών καταστροφικών κλιματικών επιπτώσεων.

Αλλά αυτός ο στόχος μπορεί ήδη να είναι ανεφικτός.

Η IPCC εξέτασε πέντε πιθανά σενάρια εκπομπών στο μέλλον. Και στα πέντε, οι θερμοκρασίες του πλανήτη θα συνεχίσουν να αυξάνονται τουλάχιστον έως το 2050. «Η υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 1,5 ° C και 2 ° C θα ξεπεραστεί κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα, εκτός κι εάν σημειωθεί βαθιά μείωση των εκπομπών CO2 και άλλων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τις επόμενες δεκαετίες», αναφέρει η περίληψη.