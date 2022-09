Ουκρανική αντεπίθεση: Ενότητα, αποφασιστικότητα και επινοητικότητα

Future Publishing via Getty Images

«Μέσα σε 5 μέρες, η Ουκρανία ανακατέλαβε έκταση μεγαλύτερη από εκείνη που η Ρωσία είχε καταλάβει από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα», γράφει η Kiev Independent, επικαλούμενη το Institute for the Study of War, για την ουκρανική αντεπίθεση που αρχίζει και παίρνει διαστάσεις χιονοστιβάδας.