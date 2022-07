Ουκρανικές κινήσεις αντεπίθεσης στα νότια: Χτύπημα σε γέφυρα στρατηγικής σημασίας

via Associated Press

Καθώς η Μόσχα προσπαθεί να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς, οι ρωσικές δυνάμεις σημείωναν μικρά εδαφικά κέρδη βορειοανατολικά του Μπαχμούτ, ωστόσο θεωρείται μάλλον απίθανο να μπορέσουν να καταλάβουν σημαντικές εκτάσεις στην Ουκρανία πριν τις αρχές του φθινοπώρου, σύμφωνα με το Institute for the Study of War.