Η πείνα σε παγκόσμια κλίμακα αυξήθηκε το 2017 για τρίτη συνεχή χρονιά, λόγω πολέμων και κλιματικής αλλαγής, προειδοποίησαν τα Ηνωμένα Έθνη την Τρίτη./

Ειδικότερα, η πείνα φαίνεται να αυξάνεται σχεδόν σε όλη την Αφρική και στη Νότια Αμερική, με 821 εκατομμύρια ανθρώπους- έναν στους εννιά- να πεινούν το 2017, σύμφωνα με τη σχετική αναφορά, State of Food Security and Nutrition in the World 2018. Εν τω μεταξύ, 672 εκατομμύρια ενήλικες- πάνω από έναν στους οκτώ- είναι παχύσαρκοι, τη στιγμή που το 2014 ήταν 600 εκατομμύρια.