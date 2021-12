Οι 63 Ελληνες επιστήμονες που αναδείχτηκαν διεθνώς από το 1821 ως το 2021

Εξήντα τρεις Ελληνες Ιατροβιολόγους που από το 1821 μέχρι το 1021 με τις μελέτες τους αναδείχτηκαν στο διεθνές επιστημονικό προσκήνιο χαρτογράφησε το Ινστιτούτο ARISTEiA-Institute for the Advancement of Research &

Education in Arts, Sciences & Technology μέσω επιτροπής. Η λίστα ξεκινά με τον Ιωάννη Βούρο (1808 – 1885), Έλληνα καθηγητή πανεπιστημίου και ιατρό που μπορεί να θεωρηθεί ως ο θεμελιωτής της νεώτερης ιατρικής στην Ελλάδα και φθάνει στον Αλμπέρ Μπουρλά, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer και τον σερ Μενέλαο Πάγκαλο.

Ανατρέχοντας κανείς στα ονόματα που την απαρτίζουν, μπορεί να πληροφορηθεί για την ιστορία μιας μακράς ελληνικής επιστημονικής κοινότητας που έδρασε τόσο εκτός όσο και εντός Ελλάδος αδιάλειπτα τα τελευταία 200 χρόνια σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς πραγματοποιώντας τομές.

Φυσικά δεν απουσιάζουν ονόματα όπως του Γεώργιου Παπανικολάου (1883 - 1962), γιατρού με καταγωγή από την Κύμη Ευβοίας που εφηύρε το τεστ Pap το οποίο αποδείχτηκε σωτήριο για τις γυναίκες.

Μεταξύ των επιστημόνων που το έργο τους παρήχθη στην Ελλάδα στην λίστα αυτή συναντά κανείς ονόματα όπως του Δημήτριου Τριχόπουλου (1938 - 2014) , του Σπυρίδωνα Μουλόπουλου και του Χαράλαμπου Μουτσόπουλου.

Το 2ο εξάμηνο του 2022 αναμένεται να κυκλοφορήσει με την υποστήριξη του Attica Sciences (Αθήνα-Ελλάδα) βιβλίου στα αγγλικά και στα ελληνικά που θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της μελέτης και θα αναδεικνύει επίσης πώς οι ανακαλύψεις των 63 επιλεγμένων επιστημόνων προχώρησαν στην Ιατρική στην τελευταία 200 χρόνια.

Η λίστα χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες: Από το 1821 ως το 1871, από το 1871 ως το 1971, από το 1971 ως το 2001 κι από το 2001 ως το 2021.

Εκείνοι που την απαρτίζουν είναι οι εξής:

1821 ως 1871

Ιωάννης Βούρος

Ανδρέας Αναγνωστάκης

Φωτεινός Πανάς

Παναγιώτης Ποταγός

Μαρία Καλαποθάκη

Γκριγκόρυ Ιβάνοβιτς Ροσολίμο

Ιoν Καντακουζηνός

Βενέδικτος Αδαμαντιάδης

Κωνσταντίνος φον Οικονόμου

Γεώργιος Ιωακείμογλου

Αναστάσιος Αραβαντινός

Δημήτριος Χιλαϊντίτι

1871 ως το 1971

Ιων Καβάφης

Κλων Στέφανος

Ρήγας Νικολαΐδης

Αλέξιος Τράντας

Σκευοφύλαξ Ζέρβος

Αγγελική Παναγιωτάτου

Αλέξανδρος Καββαδίας

Εμμανουήλ Κοντολέων

Πολύβιος Κορύλλος

Γεώργιος Κοτζιάς

Γεώργιος Παπανικολάου

Μαρία Δεληβοριά Παπαδοπούλου

Γεώργιος Χατσόπουλος

Στρατής Αβραμέας

Πίνδαρος «Ρόι» Βάγγελος

Γεώργιος Π. Κανέλλος

Δημήτριος Ωραιόπουλος

1971 ως 2001

Χαράλαμπος Γαβράς

Γιώργος Ντ. Μπεχράκης

Δημήτριος Παπαχατζόπουλος

Ιωάννης Γιαννάς

Τζον Κωστής

Φώτης Καφάτος

Αργύρης Ευστρατιάδης

Τομ Μανιάτης

Χαράλαμπος Μουτσόπουλος

Κυριάκος Νικολάου

Νικόλαος Πέππας

Νίκος Λογοθέτης

Γιώργος Παξινός

Ελευθέριος Διαμάντης

Δημήτριος Τριχόπουλος

Αριστείδης Πατρινός

Αντρέας Τζάκης

Γιώργος Σταματογιαννόπουλος

2001 - 2021

Σπύρος Αρταβάνης - Τσάκωνας

Ευαγγελία Κρανιά

Στέλιος Παπαδόπουλος

Στυλιανός Αντωναράκης

Γεώργιος Χρούσσος

Τζον Μαραγκανόρε

Κύπρος Νικολαΐδης

Γιώργος Γιανκόπουλος

Παύλος Αλιβιζάτος

Αντώνης Μίκος

Νικόλας Χρηστάκης

Εντιθ Χερντ

Τζον Ιωαννίδης

Ιωάννης Σταματογιαννόπουλος

Αλμπέρ Μπουρλά

Σερ Μενέλαος Πάγκαλος