Οι 63 High από τη σκηνή του θρυλικού Eightball στη Θεσσαλονίκη

Ο συναυλιακός χώρος ξανάνοιξε σχεδόν έναν χρόνο μετά για να υποδεχτεί τους 63 High, που σχηματίστηκαν στη Θεσσαλονίκη το 1997. Μετά την πρώτη τους συναυλία στην Επανομή της Θεσσαλονίκης και πολλές πρόβες, το 1998 ηχογραφούν το πρώτο τους demo με τίτλο “Fight, Fight Or Celebrate”.

Στις δυο δεκαετίες που μεσολάβησαν, οι 63 High έχουν εμφανιστεί ζωντανά δίνοντας αμέτρητες συναυλίες σε σχολεία, camping, extreme sports sites, πάρκα, bars, clubs και φυσικά, μεγάλα φεστιβάλ όπως τα Ireon Festival, Street Mode Festival και Rockwave Festival, καθώς και μία περιοδεία στην Ευρώπη. Ως μια από τις πιο συναρπαστικές live ελληνικές μπάντες της εναλλακτικής σκηνής, έχουν μοιραστεί τη σκηνή με πολλά σημαντικά και διεθνή αναγνωρισμένα συγκροτήματα του είδους τους, όπως οι Sex Pistols, Ska-P, Los De Abajo, Sublime, Toasters, Meteors, Jaya The Cat, No Fun At All, Aggrolites, Oi Polloi, Leftover Crack, Wilhelm Scream, και άλλους.

Μία από τις πιο σημαντικές ενεργές και δημοφιλείς μπάντες του είδους ska-punk της τρίτης γενιάς στην Ελλάδα.

Το γκρουπ έχει ακολουθήσει την δική του πορεία αυτοχρηματοδοτούμενο, τυπώνοντας

κασέτες, τέσσερα CD και ένα βινύλιο, ηχογραφώντας στο δικό τους προσωπικό στούντιο. Για το 2021-2022 έχει προγραμματιστεί μία σειρά βινυλίων με καινούριο υλικό.